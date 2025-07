"อัลลิเซีย" งัดฟอร์มดุ ป้องเข็มขัดครั้งที่ 4 "ชาโด้" ดราม่า คู่ชกโวยโดนจิ้มตา ไม่มีผลตัดสิน ONE Fight Night 33

จบลงไปอย่างสนุกตื่นเต้นสมการรอคอย สำหรับศึก ONE Fight Night 33 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า "อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส" สามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) เอาไว้ได้เป็นครั้งที่ 4ขณะที่ผลงานของทัพนักชกไทยนั้น คู่ของ “ชาโด้ สิงห์มาวิน vs โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” ต้องจบลงแบบไม่มีผลการแข่งขัน หลัง “ชาโด้” พลาดนิ้วจิ้มตา “โมฮาเหม็ด” ในยกที่ 2 ขณะที่ “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” ถูก “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” อัดน็อกแบบสุดช็อกในเวลาเพียง 24 วินาทีของยกแรกคู่เอกของรายการ “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) ชาวบราซิล ขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์จาก “โยฮันนา แพร์ชอน” ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลก WBC มวยไทย จากสวีเดน ที่มาเปิดตัวครั้งแรก ซึ่งผลปรากฏว่าเป็น “อัลลิเซีย” ระเบิดฟอร์มแกร่งกดหมัดซ้ายปิดเกมชนะน็อก “โยฮันนา” ไปได้ในยกที่ 3 รักษาตำแหน่งราชินีของรุ่นนี้เอาไว้เป็นครั้งที่ 4 พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลสุดพิเศษคู่รอง “ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักชกยอดกตัญญู จากเมืองตาก ปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีใหญ่ พบกับ“โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” มวยอาวุธแกร่งจากแอลจีเรีย ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) โดยเกมการชกต้องจบลงแบบไม่มีใครคาดคิด เมื่อ “ชาโด้” พลาดนิ้วจิ้มเข้าตาของ “โมฮาเหม็ด” ซึ่งหลังจากทีมแพทย์เข้ามาเช็กอาการประเมินความปลอดภัย ปรากฏว่า “โมฮาเหม็ด” ไม่สามารถแข่งขันต่อได้โดยตามกติกาของ ONE หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยระหว่างการแข่งขัน จนนักกีฬาไม่สามารถแข่งต่อได้ กรรมการจะรวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะได้ก็ต่อเมื่อการแข่งขันดำเนินไปจนครบเวลาที่กำหนด กล่าวคือถ้าเป็นการแข่งขัน 3 ยก ต้องแข่งจนจบยกที่ 2ถ้าเป็นการแข่งขัน 5 ยก ต้องแข่งจนจบยกที่ 3หากยังไม่ครบเวลาตามนี้จะถูกตัดสินให้เป็น “ไม่มีผลการแข่งขัน (No Contest)” ดังนั้น การแข่งขันระหว่าง "ชาโด้ สิงห์มาวิน vs โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์" ซึ่งดำเนินไปไม่ครบเวลาที่กำหนด กรรมการจึงตัดสินให้ “ไม่มีผลการแข่งขัน (No Contest)”ด้าน “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” นักชกดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 2 จากชุมพร ออกโรงรับน้อง อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จากรัสเซีย ที่ขยับขึ้นมาชกในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เป็นครั้งแรก โดยเกมการชกจบลงอย่างรวดเร็วหลัง “อับดุลลา” ได้จังหวะกดหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มปลายคาง “นนทชัย” จนร่วงลงไปกองหมดสภาพที่จะสู้ต่อไหว ปิดเกมน็อกไปด้วยเวลาเพียง 24 วินาทีของยกแรก พร้อมรับโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์มาครองสำหรับเงินโบนัสอัดฉีดในศึกนี้ สรุปแล้วมีนักกีฬา 2 รายที่ระเบิดฟอร์มโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์ ติดมือกลับบ้าน ได้แก่ “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” และ“อับดุลลา ดายาคาเอฟ” รวมยอดทั้งสิ้นเกือบ 3,300,000 บาท ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 33คู่เอก อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส ชนะน็อก โยฮันนา แพร์ชอน นาทีที่ 0:59 ของยก 3(ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)คู่รอง ชาโด้ สิงห์มาวิน vs โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ ไม่มีผลการแข่งขัน (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)อิบรากิม ดาอูเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เปโดร ดานตัส (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)วลาดิเมียร์ คุซมิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ สเตฟาน โคโรดี (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะซับมิชชัน มาคาเรนา อารากอน นาทีที่ 3:52 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต)อับดุลลา ดายาคาเอฟ ชนะน็อก นนทชัย จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 0:24 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)มาร์ตินา เคียร์ชินสกา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซินเทีย ฟลอเรส (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)จันโล มาร์ค ซานเกียว ชนะซับมิชชัน ชิเนชัตกา โซลเซตเซก นาทีที่ 4:42 ของยก 3 (MMA รุ่นแบนตัมเวต)