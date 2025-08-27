พร้อมลุย! “แรมโบ้เล็ก” ควง “โจฮัน” โชว์ฟิตก่อนบู๊ศึก ONE Fight Night 35

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” จอมบู๊จากชัยภูมิ และ “โจฮัน กาซาลี” ดาวรุ่งลูกครึ่งมาเลเซีย-สหรัฐอเมริกา ที่มาเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ย่านบึงกุ่ม ต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมโชว์ฟิตช่วงโค้งสุดท้ายในกิจกรรม Open Workout ก่อนตามล่าชัยในศึก ONE Fight Night 35 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับเวลา 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 68 ตามเวลาประเทศไทย
ด้าน “แรมโบ้เล็ก” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ได้โอกาสวนกลับมาเจอ “ดีมิทรี คอฟตุน” นักสู้แกร่ง วัย 27 ปี จากรัสเซีย ที่เคยจองตัวให้เจอกันในศึก ONE Fight Night 32 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แต่ไฟต์ถูกยกเลิกไปเพราะ “แรมโบ้เล็ก” ป่วยต้องถอนตัว ครั้งนี้ เจ้าตัวจึงกระหายอยากโชว์ฝีมือเต็มที่ หวังจัดการ “ดีมิทรี” เก็บชัย 4 ไฟต์ต่อเนื่อง
“หลังจากหายป่วยออกจากโรงพยาบาล ผมก็เริ่มทำร่างกายต่อทันที รวมแล้วเตรียมตัวเดือนกว่า ๆ ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ”
“จุดอันตรายของ ดีมิทรี คือหมัด ซึ่งมวยรัสเซียเก่งเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ผมไม่ได้กังวลเพราะเตรียมตัวมาอย่างดี ส่วนจุดอ่อนของเขาคือแรงไม่ค่อยดี มีแผ่วให้เห็นแน่นอน”
“ไฟต์นี้ ผมได้มาซ้อมที่ค่ายซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ รู้สึกว่าออกอาวุธได้เร็วขึ้น ส่วนจะมีลูกเตะก้านคอด้วยไหม ต้องรอดู ถ้ามีโอกาสผมก็อยากปิดเกม แต่ไม่ได้หวังมาก ถ้าไม่เห็นช่องเข้าทำ ก็จะชกตามเกมไปก่อนครับ”
ขณะที่ “โจฮัน” ซึ่งฝากตัวเป็นศิษย์ที่ค่ายแชมป์โลกมาพักใหญ่ ได้โอกาสพิสูจน์ตัวอีกครั้งหลังสะดุดพ่ายในสองไฟต์หลัง โดยจะพบกับจอมเก๋า “ซากาเรีย เอล จามารี” นักชกหมัดคม วัย 35 ปี จากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยเจ้าตัวมั่นใจในการฝึกซ้อมพร้อมคืนฟอร์มเก่งอีกครั้ง
“การเตรียมตัวของผมไฟต์นี้เต็มร้อยเหมือนทุกไฟต์ ผมฝึกซ้อมสุดความสามารถและแผนการชกของผมก็พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าพร้อมที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วครับ”
“ซากาเรีย เป็นนักชกที่แข็งแกร่ง หมัดหนัก ดุดัน และอายุมากกว่าผมเกือบสองเท่า ผมถึงต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี แต่ถ้ามองภาพรวมแล้ว ไฟต์นี้น่าจะง่ายสำหรับผม”
“ความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาอาจทำให้หลายคนสงสัยในตัวผม แต่นั่นไม่มีผลกระทบต่อความมั่นใจของผมเลย สิ่งเดียวที่ผมรู้คือผมซ้อมเต็มร้อยและทำทุกอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ ผมมั่นใจในศักยภาพตัวเองเสมอครับ”