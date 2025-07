"บัมปารา" ดวลเดือด "ชาโด้" เดิมพันแรงกิงอันดับ 2 ศึก ONE Fight Night 35

เผยโฉมคู่มวยเพิ่มความเร้าใจอีก 1 คู่ในศึก ONE Fight Night 35 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 68 โดยประกบ 2 นักสู้ตัวท็อปของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) มาดวลเดือดกัน ระหว่าง “บัมปารา คูยาเต” มวยก้านยาว วัย 30 ปี ตัวแทนฝรั่งเศส/มาลี พบกับ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” จอมบู๊ยอดกตัญญู วัย 25 ปี จากเมืองตาก ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตศึกครั้งนี้มีตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ที่ “บัมปารา” ครอบครองอยู่เป็นเดิมพัน โดย “ชาโด้” ที่รั้งตำแหน่งอันดับ 3 จะสามารถเอาชนะ “บัมปารา” เพื่อขยับเข้าใกล้โอกาสชิงเข็มขัดของรุ่นนี้ที่มีเจ้าของคือ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ได้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องห้ามพลาด!“บัมปารา” นักชกเชิงสูง ผู้มีอาชีพเสริมนอกสังเวียนเป็นนายแบบ เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อเดือน ต.ค.66 ซึ่งแม้จะประเดิมผลงานด้วยการพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “ชากีร์ แอล เตครีติ” จากอิรัก แต่หลังจากนั้น “บัมปารา” แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการขั้นสุดยอด ด้วยการพลิกกลับมาเก็บชัยชนะทีเคโอ ถึง 2 ไฟต์ติดต่อกัน จนทะยานเข้าสู่แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ได้สำเร็จผลงานล่าสุดของ “บัมปารา” ทำเอาแฟนมวยชาวไทยถึงกับใจสลายไปตาม ๆ กัน เมื่อโชว์ฟอร์มดุ บุกมากดทีเคโอยกแรก “โจ ณัฐวุฒิ” กำปั้นขวัญใจมหาชนถึงถิ่น ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค. 68 และตอนนี้ “บัมปารา” พร้อมสานต่อฟอร์มแรงด้วยการดับฮอต “ชาโด้” เพื่อปูทางสู่การเลื่อนสถานะเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์คนต่อไปขณะที่ “ชาโด้” สร้างชื่อโด่งดังไปทั่วโลก จากผลงานสุดโหดชนะนักชกมือพระกาฬได้ถึง 5 จาก 6 ไฟต์ จนสามารถพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าสัญญา ONE มาครองเป็นคนที่ 24 ของรายการ ONE ลุมพินี ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมก้าวขึ้นมาติดอันดับในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ทันทีล่าสุด “ชาโด้” ได้โอกาสขึ้นชกบนเวที ONE (ใหญ่) ครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ทว่าเกมการชกกลับต้องยุติลงแบบไม่คาดฝัน หลัง “ชาโด้” พลาดนิ้วจิ้มเข้าตาของ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” ในช่วงต้นยกที่ 2 ซึ่งทำให้นักชกจากแอลจีเรีย ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ส่งผลให้เกมจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน”ด้วยความผิดหวังจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในไฟต์ล่าสุด ทำให้ครั้งนี้ “ชาโด้” จึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกลับมาแก้ตัว โดยได้โอกาสประจันหน้ากับตัวท็อปของรุ่นอย่าง “บัมปารา” ซึ่งชัยชนะครั้งนี้อาจส่งให้เขาได้นั่งแทนที่ตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิงและขยับเข้าใกล้บัลลังก์อีกก้าว