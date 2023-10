"โจ ณัฐวุฒิ" ลบคําสบประมาทสู้สนุกเเต่กรรมการชูมือ "ตะวันฉาย" ชนะคะแนน

ศึก ONE Fight Night 15 ไฟต์ที่หลายคนสนใจเเม้จะหล่นมาจากคู่เอกเนื่องจาก ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ถอนตัวออกไปเพราะมีอาการเจ็บทำให้ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ต้องขึ้นชกกับมวยเเทนส้มหล่นอย่าง โจ ณัฐวุฒิ ในกติกาคิกบ็อกซิ่งสโมกกินโจเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่ง ตะวันฉายหวดด้วยซ้ายมา โจณัฐวุฒิหวดกลับด้วยขวา ยืนเเลกกันได้สนุกสมราคาคุยที่บอกว่า "ไม่พร้อมไม่มา" ยืนจนครบ 3 ยกไม่มีฝ่ายไหนน็อกได้ เเต่ผู้ตัดสินชูมือให้ ตะวันฉาย ตะวันฉาย เป็นฝ่ายเอาชนะคะเเนนในศึก ONE Fight Night 15 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66