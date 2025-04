"แฮ็กเกอร์ตี" ยอมรับ "นิโค" แกร่งจริง หลังประเดิมชัยรุ่นเฟเธอร์เวตบนเวที ONE

“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ซูฮกความแข็งแกร่งของ “นิโค คาร์ริลโล” ในการขยับน้ำหนักขึ้นสู่รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) และสามารถปราบตัวท็อปของรุ่น “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ในศึก ONE Fight Night 30 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมาจากความพยายามคุมน้ำหนักให้อยู่ในรุ่นแบนตัมเวตมานาน “นิโค” ตัดสินใจขยับเวตขึ้นสู่รุ่นเฟเธอร์เวตใน ONE รายการใหญ่ ซึ่งด่านแรกในพิกัดใหม่นั้น เขาถูกประกบให้พิสูจน์ฝีมือกับ “สิทธิชัย” นักชกไทยมากประสบการณ์ แต่เขาสามารถโชว์พลังความแกร่งให้ทั่วโลกได้เห็น ด้วยการเสิร์ฟอาวุธหนักปิดเกมน็อกได้ในยกที่ 2 คว้าโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ (ราว 1.7 ล้านบาท) ได้สำเร็จโดยทาง “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ติดตามการชกไฟต์นี้อยู่ในบริเวณสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ได้ออกมาให้ความเห็นถึง “นิโค” เอาไว้ว่า"นิโค เขาทำผลงานได้เยี่ยมเลย ผมเคยบอกเขาว่าถ้าขยับเวตขึ้นแล้วจะดีกว่าเดิม ซึ่งเขาก็รับฟัง และเอาชนะได้สวยงามมาก"แน่นอนว่าชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของ “นิโค” กับการไต่เต้าทำฟอร์มไปท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตของ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ราชันคนปัจจุบัน ต้องมาติดตามกันต่อว่าเส้นทางรุ่นเฟเธอร์เวตของ “นิโค” จะเป็นอย่างไรต่อไป และเขาจะสามารถขึ้นถึงสูงสุดของรุ่นนี้ได้หรือไม่?