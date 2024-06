ภาค 2 ต้องเต็มที่ "โจ" มั่นใจไม่เสียเปรียบมวยไทย "ตะวันฉาย"

“โจ ณัฐวุฒิ” นักสู้วัย 34 ปี จากนครราชสีมา แสดงความมั่นใจ ไม่หวั่นต้องชกกติกามวยไทยกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ในภาค 2 โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพัน ซึ่งทั้งคู่จะชกกันในฐานะคู่เอกของศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้ภาคแรกระหว่าง “โจ vs ตะวันฉาย” เกิดขึ้นศึก ONE Fight Night 15 เมื่อ 7 ต.ค.66 โดยไฟต์นั้นสู้กันกติกาคิกบ็อกซิ่ง และจบลงด้วยชัยชนะของ “ตะวันฉาย” ไปแบบเอกฉันท์ แต่ “โจ” ที่มาในฐานะมวยแทน กลับชกได้เข้าตาแฟนมวยเป็นอย่างมากทำให้เจ้าตัวได้รับการตอบรับอย่างดีทั่วโลกโดยในไฟต์นี้ แฟนมวยทั่วโลกจำนวนมากให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าความได้เปรียบออกไปทางฝั่ง “ตะวันฉาย” เพราะเป็นการสู้ในกติกามวยไทย 5 ยกที่ฟากของแชมป์โลกถนัด แต่ “โจ” ยืนยันว่าแม้จะเป็นกติกามวยไทยที่เขาหยุดชกไปนาน แต่มั่นใจว่าเขาไม่เสียเปรียบแน่นอน“ถ้าตามกระแสคนมองว่าผมเป็นรอง ตะวันฉาย ไม่แปลกหรอกครับ เพราะว่าน้องเขาเป็นราชาของรุ่นนี้ แล้วผมชกคิกบ็อกซิ่งมาตลอด หยุดชกมวยไทยไปนานเพิ่งเริ่มกลับมา คนมองแบบนั้นได้อยู่แล้ว แต่ผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่ ตั้งใจทำงานของเราต่อไป และผมไม่กังวลเรื่องกติกาเพราะผมเตรียมตัวมาสู้”“ไฟต์นี้ผมเตรียมตัวดีมาก ตอนนี้ร่างกายดี มั่นใจเต็มที่ การเจอกับ ตะวันฉาย มาหนึ่งครั้ง ทำให้เตรียมตัวง่ายขึ้น เราเคยเห็นอาวุธของเขามาแล้ว ส่วนเรื่องการยืนระยะ ไฟต์นี้ผมคิดว่าดีกว่าเดิม เรามีพละกำลังพร้อมสำหรับการต่อสู้ทั้ง 5 ยกแน่นอน”สำหรับ “โจ” ชก ONE มาแล้วมากถึง 11 ไฟต์ โดยมีผลงานชนะ 6 แพ้ 5 โดยในไฟต์ล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนน “ลุค ลิสซีย์” นักสู้วัย 28 ปี จากสหรัฐอเมริกา มาได้ในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อ 9 ธ.ค. 66 ในฟากของ “ตะวันฉาย” ป้องกันแชมป์โลกเส้นนี้มาแล้ว 2 ครั้ง โดยหนล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนน “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ไปในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 ต้องมาลุ้นกันว่าเสาร์นี้ “ตะวันฉาย” จะรั้งเข็มขัดได้เป็นครั้งที่ 3 หรือจะตกเป็นของแชมป์โลกคนใหม่