สมน้ำสมเนื้อ "รถถัง" ซูฮกความมุ่งมั่น "เดนิส" ขอทดสอบความห้าวด้วยตัวเอง

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ออกมาให้ความเคารพนับถือ “เดนิส พูริช” นักสู้บอสเนีย-แคนาดา วัย 39 ปี เป็นอย่างมาก และขอพิสูจน์ความเก่งกาจในการเจอกันไฟต์นี้ โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ในฐานะคู่รองของศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้นับตั้งแต่เข้าสู่ ONE ในปี 2565 “เดนิส” มีผลงานชนะ 3 ไฟต์ แพ้ 2 ไฟต์ โดย 2 ไฟต์ล่าสุดฟอร์มสวยหรูมาก จากการเอาชนะน็อก “เหงียน ตรัน ดุย งัด” นักชกซุปตาร์จากเวียดนาม ในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อ 9 ธ.ค.66 ตามด้วยการเอาชนะคะแนน “จาค็อบ สมิธ” อีกหนึ่งคู่ปรับเก่าของ “รถถัง” ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ 6 เม.ย. ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมา “เดนิส” ประกาศเรียกหา “รถถัง” มาแล้วถึง 2 ครั้ง และ เจ้าตัวก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยผลงาน 2 ไฟต์ล่าสุดแล้วว่าเขาเหมาะสมจะได้ดวลกับคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของรุ่นนี้ ซึ่งบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ก็จัดประกบให้ได้เจอกัน โดยที่ “รถถัง” นับถือความมุ่งมั่นของ “เดนิส” ที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อประมือกับเขา กระทั่งได้โคจรมาเจอกันจริงในครั้งนี้“เดนิส เขามาชกใน ONE เพื่ออยากมาเจอกับผม เขาสร้างฟอร์มมาและเรียกหาผม เขาพยายามฝึกฝนตัวเองจนได้เจอกับผมจริง ๆ ผมยอมรับสปิริตนักสู้ของเขามาก ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเขาสุดยอดมาก ที่ผ่านมา เขาชนะ ทาเกียร์ คาลิลอฟ และ จาค็อบ สมิธ ผมคิดว่าเขาสมควรแล้วที่จะได้เจอผม”นอกจากนี้ “รถถัง” ยังมองเห็นถึงความเก่งกาจของคู่ชกในไฟต์นี้โดยยืนยันว่าทำการบ้านศึกษาดูฟอร์มคู่ชกและซ้อมหนักมากเพื่อเตรียมตัวสำหรับการชกไฟต์นี้“เดนิส มีจุดแข็งตรงที่การเข้าออกรวดเร็ว และอาวุธหนัก เขาคอยดักต่อย ดักเตะ ดักโยนเข่า นี่คือจุดเด่นของเขา ส่วนจุดอ่อนของเขาคือพอปลาย ๆ ยก เขาจะมีอาการหมดแรงให้เห็น แล้วก็โดนท้องไม่ได้ ทำให้ผมมีเป้าหมายที่จะเล่นงานเขาได้ในจุดนี้”“ผมคิดว่าในทุกไฟต์ ผมไม่เคยได้เปรียบอะไรใครเลย แต่ผมอยากทำทุกไฟต์ให้ดีที่สุด ทุกคนมีความเก่ง ความแข็งแกร่งของแต่ละคน ผมไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้ ไม่เคยประเมินคู่ต่อสู้ต่ำกว่าผม ผมจะทำการบ้านให้ดีที่สุดครับ”สำหรับ “รถถัง” ชก ONE มาแล้วมากถึง 16 ไฟต์ มีผลงานที่โดดเด่น ชนะ 14 ไฟต์ แพ้แค่ 2 ไฟต์เท่านั้น โดยในไฟต์ล่าสุดแพ้ให้กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อ 22 ก.ย.66 โดยไฟต์นี้เป็นการชกคิกบ็อกซิ่ง ใน ONE เป็นไฟต์ที่ 3 มาลุ้นกันว่า “รถถัง” จะต้านความอันตรายของ “เดนิส” ได้หรือไม่