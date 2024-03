ONE ลุมพินี คว้ารางวัลเกียรติยศ "รายการกีฬายอดเยี่ยม" Pantip Television Awards ประจำปี 2567

รายการ ONE ลุมพินี คว้ารางวัลเกียรติยศ "รายการกีฬายอดเยี่ยม" จากผลโหวตของประชาชน ในงานประกาศรางวัล Pantip Television Awards ประจำปี 2024เว็บไซต์ Pantip.com หรือ “พันทิป” โซเชียลมีเดียและแหล่งคอมมูนิตีออนไลน์สายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้จัดงานมอบรางวัล Pantip Television Awards ประจำปี 2024 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเชิดชูผลงานด้านศิลปะบันเทิงใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถานีโทรทัศน์ ประเภทรายการโทรทัศน์ และ ประเภทละครโทรทัศน์โดยใน 3 ประเภทรางวัล จะมีสาขารางวัลแยกย่อยลงไปอีก อาทิ ประเภทรายการโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลรายการข่าว รายการสารคดี รายการทอล์กโชว์ รายการวาไรตี และ รายการกีฬา ซึ่งรายชื่อรายการที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลเกียรติยศนั้น มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ส่วนผลตัดสินมาจากคะแนนโหวตของประชาชน 100 เปอร์เซ็นต์โดยรายการ ONE ลุมพินี ถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการ ให้เป็น 1 ใน 5 รายการกีฬาที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลเกียรติยศ ในประเภทรายการโทรทัศน์ สาขารายการกีฬา ซึ่งจากผลโหวตของประชาชน ปรากฏว่ารายการ ONE ลุมพินี ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และคว้ารางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2657 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่สำหรับรายการ ONE ลุมพินี ออกอากาศสดในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20.30 น.ทางโทรทัศน์ช่อง 7HD หมายเลข 35 โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ม.ค.66 ในชื่อศึก ONE ลุมพินี 1 ซึ่งปัจจุบันศึก ONE ลุมพินี ได้ออกอากาศมาแล้วทั้งหมด 53 สัปดาห์ และได้รับความนิยมจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศอย่างมหาศาล จนสามารถครองเรตติงยืนหนึ่งในหมวดหมู่ประเภทรายการกีฬาต่อสู้ทางทีวีไทยมาโดยตลอด