"ซุปเปอร์บอน" ทวนวิชามวยศิษย์พี่ "บัวขาว" เตรียมป้องแชมป์ "ชิงกิซ"

"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ติวเข้มทวนวิชามวยจากศิษย์พี่ "บัวขาว บัญชาเมฆ" เตรียมเปิดศึกกับผู้ท้าชิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเดียวกันโดยทั้งคู่มีคิวดวลเดือดในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ถ่ายทอดสดจาก อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ประเทศไทย ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66ก่อนหน้านี้ "ซุปเปอร์บอน" ต้องแคล้วคลาดกับผู้ท้าชิง "ชิงกิซ" ถึงสองครั้งเนื่องจากอาการป่วยจึงจำใจต้องถอนชกไป ทาง ONE จึงเลื่อนโปรแกรม "ซุปเปอร์บอน vs ชิงกิซ" มาเป็นคู่เอกในรายการ ONE FIGHT NIGHT 6 ฉลองยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ ONE กลับมาจัดการแข่งขันที่กรุงเทพฯสำหรับการเตรียมตัวลงป้องแชมป์ครั้งที่สองในไฟต์ที่จะถึงนี้ "ซุปเปอร์บอน" นอกจากจะฝึกเช้มกับ "เทรนเนอร์เก" เทรนเนอร์คู่บารมีแล้ว ยังได้ศิษย์พี่ "บัวขาว" มาช่วยทวนเชิงมวยติดอาวุธครบมือเพื่อปราบผู้ท้าชิงจอมแกร่งด้วยแน่นอนว่าการได้ติวเข้มกับนักมวยระดับตำนานของไทยอย่าง "บัวขาว" ราชินัคิกบ็อกซิ่งย่อมได้เคล็ดลับวิชาขั้นเทพติดตัว และคงแอบเตรียมอาวุธเด็ดไว้เผด็จศึก "ชิงกิซ" ไว้เรียบร้อยแล้ว