“รถถัง” ส่งสารถึง “โจฮัน กาซาลี” ดาวรุ่งผู้ได้ชื่อว่าจะเป็น “รถถังคนต่อไป”

“รถถัง” แสดงความขอบคุณถึง “โจฮัน” ที่ยกให้ตนเป็นนักชกต้นแบบ ลุ้นอนาคตขึ้นทาบชั้นวัดฝีมือกันหากเส้นทางมวยมาบรรจบ“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ออกโรงกล่าวขอบคุณถึง “โจฮัน กาซาลี” ดาวรุ่งพุ่งแรง วัย 17 ปี จากมาเลเซีย - สหรัฐอเมริกา ที่มองตนเองเป็นต้นแบบในการต่อสู้ เชื่อนักสู้รุ่นน้องคนนี้ยังมีอนาคตอีกไกล ก่อนทั้งคู่มีโปรแกรมขึ้นชกรายการเดียวกันในศึกใหญ่ ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้สำหรับ “โจฮัน” ขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาที่แฟนหมัดมวยทั่วโลกจับตามอง หลังโชว์ฟอร์มเก็บชัย 4 ไฟต์ติดในศึก ONE ลุมพินี จนคว้าสัญญานักกีฬา ONE ไปครองได้สำเร็จ พร้อมเปิดตัวในเวทีระดับโลกได้อย่างสวยงามด้วยการใช้เวลาเพียง 36 วินาที ของยกแรก กดน็อก “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” นักชกมาดเซอร์ วัย 29 ปี จากเม็กซิโก ในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อ 9 ธ.ค.66โดย “โจฮัน” เคยให้สัมภาษณ์ย้ำเสมอว่ามี “รถถัง” เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ทำให้ตนเลือกเส้นทางเดินในอาชีพนี้และพร้อมพัฒนาฝีมือของตัวเองก้าวขึ้นไปทาบชั้นรุ่นพี่คนเก่งให้ได้“รถถัง เป็นไอดอลของผมตั้งแต่ผมเริ่มรู้จักมวยไทย เขาเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมอยากต่อสู้ ผู้คนมักพูดกันว่าต้องทำงานหนักจนกว่าไอดอลของคุณจะกลายมาเป็นคู่ต่อสู้ของคุณ เมื่อวันนั้นมาถีง ผมจะรับมือกับมัน มันจะเป็นเกียรติมากที่ได้สู้กับไอดอลของตัวเอง”ด้าน “รถถัง” เองก็ตอบรับในความสามารถของนักชกรุ่นน้องที่ถูกมองว่าจะเป็น “รถถังคนต่อไป” ด้วยความเคารพเช่นเดียวกัน“โจฮัน ขอบคุณมาก ที่ชื่นชอบในตัวผม ขอให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคต หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันในเร็ว ๆ นี้”ด้วยฟอร์มอันน่าทึ่งของ “โจฮัน” เจ้าของสถิติชนะ 5 ไฟต์รวด ในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้หลายคนยกย่องการชกของเขาว่าคล้ายคลึงกับนักชกขวัญใจคนไทยอย่าง “รถถัง” พร้อมมอบฉายาให้เขาว่า “รถถังแห่งมาเลย์” ซึ่งจุดนี้ทำเอาเจ้าตัวรู้สึกเป็นปลื้มอยู่ไม่น้อยโดยจุดเด่นของ “โจฮัน” ที่ทำให้ถูกนำไปเปรียบกับ “รถถัง” คือการมีบุคลิกและสไตล์การชกแบบบู๊แหลกบนสังเวียน รวมถึงมีอาวุธหมัดศอกที่ทั้งแรงและคม ขณะที่เรื่องการป้องกันตัวเขาก็ไม่เป็นสองรองใคร เรียกได้ว่ามีศักยภาพมากพอที่จะเดินตามรอยเท้าไอดอลของตัวเองได้เลยโดยทั้งคู่มีคิวขึ้นชกในศึก ONE 167 ซึ่ง “รถถัง” ถูกประกบให้เจอกับ “เดนิส พูริช” จอมแสบจากบอสเนีย - แคนาดา ที่เรียกร้องอยากเจอกันมานาน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ขณะที่ “โจฮัน” เผชิญหน้ารุ่นพี่ที่อายุมากกว่าถึง 18 ปี “เหงียน ตรัน ดุย งัด” จากเวียดนาม ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตส่วนคู่เอกของรายการ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ลงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) ครั้งที่สาม พบกับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ” งานนี้เดือดทุกคู่แน่นอน