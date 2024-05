“สมิลลา” อัดทีเคโอ “นาตาเลีย” แม้เข็มขัดปลิว “รุ่งราวี” ไทยหนึ่งเดียวเก็บชัย

จบลงไปอย่างสนุกตื่นเต้นสมการรอคอย สำหรับศึก ONE Fight Night 22 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า “สมิลลา ซันเดลล์” เดินหน้าเก็บชัย 5 ไฟต์รวด ด้วยการอัดทีเคโอ “นาตาเลีย ดิอาชโควา” ขณะที่ทัพนักกีฬาเชื้อสายไทย มีเพียง “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” เพียงคนเดียวที่คว้าชัยมาครองได้ ส่วน “สินสมุทร กลิ่นมี”, “โนแอล กรองด์ชอง” และ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” พลาดท่าปราชัยไปอย่างน่าเสียดายคู่เอกของรายการ “สมิลลา ซันเดลล์” วัย 19 ปี จากสวีเดน ที่หลุดจากตำแหน่งแชมป์หลังตกตาชั่ง กลับมาฮึดสู้อย่างสมศักดิ์ศรี กับ “นาตาเลีย ดิอาชโควา” มวยสาวสุดอันตราย วัย 29 ปี จากรัสเซีย ที่มีสิทธิ์คว้าเข็มขัดแต่เพียงผู้เดียว ในศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)เริ่มยกแรกเป็น "นาตาเลีย" ที่เปิดเกมชวนทะเลาะก่อน ด้วยการเดินลุยสาวหมัดชุดใหญ่ เล่นงาน "สมิลลา" จนมีอาการแกว่งให้เห็น เข้ายกสอง เกมเริ่มระอุเมื่อต่างฝ่ายต่างแลกอาวุธกันด้วยความมั่นใจ กระทั่งช่วงปลายยก "สมิลลา" ได้จังหวะกดหมัดเล่นงานลำตัว ตามด้วยเสียบเข่าแบบไม่ยั้ง จน "นาตาเลีย" ไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อไหว ผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชก ส่งให้ “สมิลลา” ปิดเกมชนะทีเคโอ โดยตอนนี้ตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต มีสถานะ “แชมป์ว่าง” ซึ่งต้องมีการเฟ้นหาราชินีคนใหม่ต่อไปขณะที่ “สินสมุทร กลิ่นมี” จอมบู๊มาดเซอร์ จากชลบุรี เปิดศึกชิงดำสู่โอกาสรีแมตช์ ชิงบัลลังก์มวยไทย พบกับ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” จอมบู๊ตัวตึง จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 – 175 ป.)ภาพรวมสองยกแรก เป็น "สินสมุทร" ที่เข้าทำได้จะแจ้งมากกว่า จากการใช้อาวุธมวยไทยที่ครบเครื่อง บุกเล่นงาน "ดีมิทรี" ได้อย่างดุเดือด จนกระทั่งจุดเปลี่ยนมาเกิดขึ้นในยกสุดท้าย เมื่อจอมหมัดจากรัสเซียที่ไม่มีอะไรจะเสีย ตัดสินใจเปิดโหมดบู๊แหลก ก่อนจะได้จังหวะอัดหมัดซ้ายล้วงลำตัวเต็ม ๆ ทำเอา "สินสมุทร" ถึงกับตัวงอเป็นกุ้ง ก่อนจะเข้าไปรัวอาวุธชุดใหญ่ พลิกกลับมาปิดเกมชนะน็อกไปแบบช็อกหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศส่วน “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยซ้ายแข้งดุ จากอุบลราชธานี เปิดตัวคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกใน ONE พบกับ “บ็อกดัน ซูมารอฟ” นักสู้จอมแกร่ง จากบัลแกเรีย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.)หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “บ็อกดัน” อาศัยความแข็งแกร่งเดินลุยใส่ “รุ่งราวี” แบบไม่ทันให้ได้ตั้งตัว และยังขยันบุกต่อเนื่อง ขณะที่ตัวแทนนักชกไทยแจกอาวุธหลากหลายจากซ้ายข้างถนัดดักโต้เน้น ๆ เข้าเป้าชัดเจนหลายครั้ง จบครบ 3 ยก ผู้ตัดสินเลือกให้ “รุ่งราวี” เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เก็บแต้มชัยสองไฟต์ติดบนเวทีระดับโลก และประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งได้อย่างสวยงามด้าน “โนแอล กรองด์ชอง” นักสู้หญิงแกร่งลูกครึ่งไทย – ฝรั่งเศส เจอศึกหนัก พบกับ “ชิฮิโร ซาวาดะ” แม่สาวหน้าใสผู้ไร้พ่ายจากญี่ปุ่น ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) โดยหลังจากวัดพลัง ผลัดกันรุกผลัดกันรับ สุดท้ายเป็นฝ่าย “ชิฮิโร” คุมเกมเบ็ดเสร็จชนะคะแนนเอกฉันท์ ยืดสถิติไร้พ่ายใน ONE เป็นไฟต์ที่ 3 ได้อย่างสวยงามส่วน “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักสู้ทรงอย่างแบด วัย 26 ปี จากมหาสารคาม คว้าโอกาสกลับมาไล่ล่าชัยชนะบนเวทีระดับโลกติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 2 พบกับ “ซากาเรีย เอล จามารี” มวยหมัดรุ่นใหญ่ วัย 34 ปี จากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) โดยแม้ “ทองพูน” จะคุมเกมเหนือกว่าในสองยกแรก แต่มาเสียท่าโดนอาวุธหมัดของคู่ต่อสู้เล่นงานจนเสียอาการอย่างชัดเจน ครบ 3 ยก “ซากาเรีย” เบียดเข้าวินด้วยคะแนนเอกฉันท์ ยัดแพ้แรกใน ONE ให้กับ “ทองพูน”ในส่วนของโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท) ในศึกนี้ ตกเป็นของ “อักบาร์ อับดุลลาเอฟ” นักสู้เลือดเดือดจากคีร์กีซสถาน ที่ระเบิดพลังหยุดสถิติไร้พ่ายของ “ฮาลิล อาเมียร์” คู่ชกจากตุรกี ได้แบบสวยสดงดงาม ด้วยการกดหมัดอัดน็อกในยกที่สอง จนทำให้ได้รับเงินก้อนโตจากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลสุดพิเศษเพียงคนเดียวของอีเวนต์นี้สรุปผลการแข่งขันทุกคู่- คู่เอก สมิลลา ซันเดลล์ ชนะทีเคโอ นาตาเลีย ดิอาชโควา นาทีที่ 2:59 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)- คู่รอง อักบาร์ อับดุลลาเอฟ ชนะน็อก ฮาลิล อาเมียร์ นาทีที่ 2:52 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 - 155 ป.)ดีมิทรี เมนชิคอฟ ชนะน็อก สินสมุทร กลิ่นมี นาทีที่ 1:33 ของยกที่ 3 (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)- มาวริส อาเบวี ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง หลีเผิง (MMA แคตช์เวต 174 ป.)- เว่ย รุย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรกิ อากิโมโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)- รีซ แม็คลาเรน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฮู หยง (MMA รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)- รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ บ็อกดัน ชูมารอฟ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)- ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โนแอล กรองด์ชอง (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 - 115 ป.)- ซากาเรีย เอล จามารี ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทองพูน พีเค.แสนชัย (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)- บิอังกา บาซิลิโอ ชนะซับมิชชัน นานามิ อิชิกาวา นาทีที่ 0:35 ของการแข่งขัน 1 ยก 10 นาที (ปล้ำจับล็อก แคตช์เวต 132 ป.)ฌอน คลิมาโค ชนะน็อก โจชัว ครูซ นาทีที่ 2:06 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)