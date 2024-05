ไม่ดูคือพลาด! “ตะวันฉาย” ป้องบัลลังก์ “โจ” นำทัพลุยศึก ONE 167 กระหึ่มอิมแพ็คฯ

อัปเดตล่าสุดโปรแกรมเดือดศึก ONE 167 ร่วมลุ้นผลงานทัพนักสู้ไทยขึ้นโชว์ฝีมือระดับโลก ณ สังเวียน อิมแพ็ค อารีนา วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่อึดใจสาวก ONE เตรียมลุ้นระทึกไปกับการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่พร้อมขนทัพนักกีฬาชั้นนำของโลกกลับมาประชันฝีมือกันที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยมีไฟต์รีแมตช์ที่มีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันให้ลุ้น พร้อมด้วยการต่อสู้อีกหลากหลายกติกาที่ห้ามพลาด ในศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้คู่เอกของรายการ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) กลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 3 เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง “โจ ณัฐวุฒิ” คู่ปรับเก่าที่เคยบู๊เดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนต.ค.ปีที่ผ่านมาการเจอกันภาคแรกของทั้งคู่เกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 15 ผลปรากฏว่า “ตะวันฉาย” เดินลุยเปิดหน้าแลกอาวุธสู้กับ “โจ” ที่รับบทมวยแทน “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ได้สนุกสูสี ก่อนสุดท้ายจะเป็น “ตะวันฉาย” ที่ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ น่าสนใจว่าการกลับมาวัดฝืมือกันอีกครั้งในรูปแบบมวยไทย บทสรุปจะเป็นอย่างไรขณะที่คู่รอง “ดิไอรอนแมน”รถถัง จิตรเมืองนนท์ ราชันมวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) จะสลับมาโชว์วัดฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ดวลกับ “เดนิส พูริช” จอมดีเดือดจากบอสเนีย-แคนาดา ที่ได้โอกาสสู้กับนักชกขวัญใจชาวไทยสมใจ หลังเรียกร้องอยากเจอมานาน“รถถัง” เคยข้ามสายมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว 2 ไฟต์ และเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด โดยหลังจากไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 34 ต้องพลาดแพ้ให้กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในกติกามวยไทย ซูเปอร์ไฟต์ รอบนี้เจ้าตัวขอเก็บแต้มชัยในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิงรุ่นนี้ในสายคิกบ็อกซิ่งอีกคู่ที่กองเชียร์ชาวไทยห้ามพลาดเป็นการเจอกันของสองสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งแถวหน้า ระหว่าง “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวไทย พบกับ “มาซาอากิ โนอิริ” นักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่น ที่จะประเดิมโชว์ฝีมือใน ONE เป็นครั้งแรก ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.)“สิทธิชัย” ที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิงในรุ่นนี้ พรอมสกัดทางดัง “มาซาอากิ” เจ้าของดีกรีแชมป์โลก K-1 สองรุ่น และแชมป์ K-1 กรังด์ปรีซ์ ที่ตั้งใจมาพิสูจน์ฝีมือในระดับโลกด้วยการโค่นนักชกตัวพ่อชาวไทยเพื่อเปิดตัวให้น่าจดจำร่วมด้วยสาวแกร่งลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส “โนแอล กรองด์ชอง” อาสาขัดตาทัพรับมือนักสู้สาวแดนตากาล็อก “เดนิส แซมโบอันกา” หลังจากที่ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) ประกาศถอนตัวจากอาการบาดเจ็บไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะยังมีเหล่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกยกขบวนมาโชว์ความเก่งกาจให้ได้รับชมกันเต็มอิ่มรวมทั้งสิ้น 11 คู่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 167 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น. สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJORโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 167คู่เอก ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย vs โจ ณัฐวุฒิ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 - 155 ป.)คู่รอง รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs เดนิส พูริช (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)ไมกี มูซูเมกี vs กาเบรียล ซูซา (ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)เลียม แฮร์ริสัน vs คัตซูกิ คิตาโนะ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)เคด รูโทโล vs เบลก คูเปอร์ (MMA รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง vs มาซาอากิ โนอิริ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 - 155 ป.)เดนิส แซมโบอันกา vs โนแอล กรองด์ชอง (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 - 115 ป.)อาเดรียน ลี vs อันโตนิโอ มัมมาเรลลา (MMA รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)โจฮัน กาซาลี vs เหงียน ตรัน ดุย งัด (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)อิตซูกิ ฮิราตะ vs วิกตอเรีย ซูซา (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 - 115 ป.)โยฮัน เอสตูปินาน vs ซาเฟอร์ ซายิก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)