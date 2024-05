(คลิป) เครื่องร้อนพร้อมลุย “รถถัง” โชว์ฟิตต่อหน้าสื่อก่อนปะทะ “เดนิส” ศึก ONE 167

“รถถัง” เปิดฐานทัพค่ายมวยลูกทรายกองดิน ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชน อัปเดตความพร้อม และร่วมทำกิจกรรม Open Workout ก่อนคืนสังเวียนบู๊ในศึก ONE 167“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) เตรียมกลับมาโชว์ฝีมือให้หายคิดถึงพบกับ “เดนิช พูริช” มวยบู๊รุ่นใหญ่ วัย 39 ปี ตัวแทนแคนาดา - บอสเนีย ที่เฝ้านับวันรออยากดวลกับนักชกขวัญใจชาวไทยมานาน โดยทั้งคู่จะซัดกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา “รถถัง” ได้เปิดค่ายมวยลูกทรายกองดิน ที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ในการฟิตซ้อมร่างกายอยู่ปัจจุบัน ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อร่วมทำกิจกรรม Open Workout ซ้อมโชว์ความพร้อมล่าสุดให้ทุกคนได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงสภาพร่างกายก่อนขึ้นสังเวียนอีกครั้งในรอบเกือบ 9 เดือน“ตอนนี้ผมให้ตัวเองพร้อม 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว สภาพร่างกายหลังจากมีอาการเจ็บที่มือจากไฟต์ที่แพ้ ซุปเปอร์เล็ก ตอนนี้รักษาจนหายดีแล้วเรียบร้อย ตั้งแต่รักษาตัวผมก็อยู่ที่ค่าย ฟิตซ้อมร่างกายอยู่ตลอดไม่ได้ไปไหนเลยครับ”“สำหรับ เดนิส ถือเป็นคู่ชกที่มีประสบการณ์สูง อาวุธน่ากลัวทุกลูก ทั้งเรื่องการดักออกจังหวะสองและการเข้าออกที่รวดเร็ว ทำให้ผมประมาทเขาไม่ได้ ผมมองว่าช่วงต้นยกอาจจะเอาเขาลงได้ยาก แต่ถ้าช่วงปลาย ๆ ของการแข่งขัน ลูกบู๊ดุดันของผมมีมากกว่าแน่นอน เขาอาจจะหันหลังนอนไปเลยก็ได้ครับ”นอกจากนี้ เจ้าของฉายา “ดิไอรอนแมน” ยังเสริมอีกว่าตั้งเป้าเอาชนะ “เดนิส” แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ก่อนเดินหน้าปะทะ “ทาเครุ เซกาวา” ซูเปอร์สตาร์แดนซามูไรคู่ต่อสู้ที่ทำสัญญาใจกันมานาน“ทุกคนเมื่อได้รับโอกาสไปชกใน วัน แชมเปียนชิพ สิ่งแรกที่ทุกคนอยากได้เหมือนกันคือเข็มขัดแชมป์และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเงินรางวัลโบนัส เพราะฉะนั้นไฟต์นี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะคว้าโบนัสมาครองให้ได้”“แล้วถ้าผมสามารถผ่านไฟต์นี้ไปได้ด้วยดี เป้าหมายต่อไปผมอยากเจอกับ ทาเครุ หลังเราสองคนเคยถูกประกบคู่เจอกันแล้ว แต่ผมไม่สามารถขึ้นชกได้ เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ต้องฝากคำขอโทษไปยังแฟนมวยทุกคนที่เฝ้ารอดูไฟต์นี้ด้วย ผมจึงอยากกลับไปสร้างไฟต์ประวัติศาสตร์นี้ให้เกิดขึ้นจริงครับ"สำหรับศึก ONE 167 นอกจากคู่ของ “รถถัง vs เดนิส” แล้ว ยังมีการพบกันระหว่างคู่เอก “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) ที่จะลงป้องเข็มขัดครั้งแรกจาก “เดนิส แซมโบอันกา” เพื่อนซี้ชาวฟิลิปปินส์ และคู่รอง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) กับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ”ร่วมด้วย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ตำนานคิกบ็อกซิ่ง ขวัญใจชาวไทย รับน้อง “มาซาอากิ โนอิริ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่น ที่จะประเดิมเวทีระดับโลก ONE ครั้งแรก ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) งานใหญ่แบบนี้แฟนตัวจริงห้ามพลาด