“ตะวันฉาย” โชว์ฟิตก่อนป้องกันแชมป์จาก “โจ ณัฐวุฒิ” ในศึก ONE 167

“ตะวันฉาย” เปิดประตูค่าย พีเค.แสนชัย ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชน อัปเดตความพร้อมล่าสุด และร่วมทำกิจกรรม Open Workout ก่อนมีคิวป้องกันแชมป์โลกครั้งที่ 3 ในศึก ONE 167“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะลงป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 3 โดยต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ” ผู้ท้าชิงชาวไทย ที่เคยปะทะกันมาแล้ว 1 หนในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยครั้งนี้มีเข็มขัดมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เป็นเดิมพัน ขึ้นป้ายคู่รองของศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ค.67 “ตะวันฉาย” ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรม Open Workout โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนลงศึกครั้งสำคัญ“สภาพร่างกายผมไม่มีปัญหาแน่นอน ผมซ้อมอยู่ตลอด ความมั่นใจไฟต์นี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไฟต์ที่แล้วที่เจอกับพี่โจ ต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่ง กติกาเขา ไฟต์นี้ต่อยในกติกามวยไทย เป็นกติกาผมบ้าง”ไฟต์แรกที่ทั้งคู่เจอกันเมื่อเดือน ต.ค.66 ในวันนั้น “โจ” มาสู้ในฐานะมวยแทน แต่ทั้งคู่สู้กันอย่างสูสี และทำให้ “ตะวันฉาย” ได้บทเรียนจากครั้งนั้นและรู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของผู้ท้าชิงรายนี้เป็นอย่างดี“บทเรียนที่ได้จากการเจอกันครั้งแรก คือ ผมประมาทเขาครับ จุดแข็งเขาถนัดกติกาคิกบ็อกซิ่งมากและออกหมัดชุดได้ดี”“รูปเกมบนเวทีไฟต์นี้ ผมมองว่าไม่มีอะไรแน่นอน ในใจผมก็อยากให้ไม่ครบ 5 ยก แน่นอนว่าผมไม่อยากเป็นผู้แพ้ ไม่อยากผิดหวัง ผมมีแผนการในใจแล้วแต่ขอไม่บอกนะครับ อดใจรอดูบนเวทีครับ”สำหรับศึก ONE 167 นอกจากคู่รองของ “ตะวันฉาย vs โจ” แล้ว คู่เอกศึกของเพื่อนรักระหว่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE การต่อสู้ผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เจอกับ “เดนิส แซมโบอันกา” นักสู้จากฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักกีฬาไทยอีกหลายคนลงแข่งขันในศึกนี้ ไม่ว่าจะเป็น “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” รวมถึงคู่อื่น ๆ อีกมากมาย การันตีความมันตั้งแต่ต้นจนจบ