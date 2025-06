เครื่องเตือนใจ! “ชาโด้” เผยเคยเก็บนวมไฟต์เปิดตัว ไว้ย้ำเตือนต้องกลับมาชนะ

“ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักชกฝีมือดีจากเมืองตาก เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เปิดเผยผ่านทางรายการ ONE Podcast EP.13 ที่ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าเคยเก็บนวมจากไฟต์เปิดตัวที่พ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “มามูกา อูซูบายัน” จากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อเดือน ก.พ.67 มาใส่ซ้อมต่อจนพังไม่มีชิ้นดีไฟต์เปิดตัวของ “ชาโด้” นั้นต้องจบลงด้วยความผิดหวัง เมื่อเขาพลาดถูก “มามูกา” ดักกดหมัดอัดร่วงลงไปก่อนถึง 2 นับ ก่อนจะมาลุยแหลกเรียกนับคืนได้ในยกสุดท้าย แต่ก็พลิกเกมไม่ทัน ตกเป็นฝ่ายพ่ายไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ซึ่ง “ชาโด้” เผยว่าได้นำนวมที่ใช้ในไฟต์นั้นกลับมาใส่ซ้อมต่อ เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจว่าจะต้องกลับมาคว้าชัยชนะในไฟต์หน้าให้ได้“นวมไฟต์แรกที่ผมแพ้มา ผมเอามาใส่ซ้อมต่อจนขาด จนพังไม่มีชิ้นดี เพราะผมอยากให้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราแพ้มานะ และเราจะต้องตั้งใจให้มากขึ้น ต้องเปลี่ยนความพ่ายแพ้ครั้งนั้นให้กลายเป็นชัยชนะในครั้งต่อไปให้ได้ครับ”โดย “ชาโด้” หลังจากที่เก็บนวมในไฟต์แรกไปใช้ฟิตซ้อมอย่างหนัก ก็สามารถพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่ง ถึงขั้นสามารถคว้าชัยชนะรวดใน 5 ไฟต์ต่อมา พร้อมส่งให้ตัวเองก้าวขึ้นมาคว้าสัญญา ONE เป็นคนที่ 24 ของรายการ ONE ลุมพินี ได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะน็อก “ฮัสซัน วาห์ดานิราด” ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทมาครอง หลังจากที่เคยคว้าดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท มาได้แล้วครั้งหนึ่ง ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.67สำหรับไฟต์ต่อไปของ “ชาโด้” จะเปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE บนเวที ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรก พบกับ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” จากแอลจีเรีย ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ในศึก ONE Fight Night 33 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 12 ก.ค.68