ใครกล้าขวางทาง “นาบิล” / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

กราฟชีวิตเส้นทางอาชีพต่อสู้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว วัย 21 ปี สัญชาติไทย-แอลจีเรีย ล่าสุดได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อย่างเป็นทางการ ด้วยผลงานสถิติ 7-1 ในรายการของ ONE
ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงและสไตล์การต่อสู้อันดุดัน ทำให้ชั่วโมงนี้ นาบิล ยากจะหาคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อได้ จึงเกิดคำถามตามมาว่าคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมในการท้าชิงบัลลังก์ของเขาควรจะเป็นใคร ซึ่งดูแล้วรายชื่อคงหนีไม่พ้น 4 นักชกตัวท็อปที่อาจเป็นบททดสอบต่อไปของกำปั้นหนุ่มรายนี้
คนที่แฟนมวยอยากให้เจอกับ นาบิล มากที่สุดในตอนนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เจ้าของเข็มขัดคนเดิมในรุ่นนี้ และปัจจุบันรั้งสถานะผู้ท้าชิงอันดับ 1
โดยหลังจากแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้กับ นาบิล อานาน ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ตอนนี้ ซุปเปอร์เล็ก อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกาย และจิตใจ แต่เมื่อเขากลับมาพร้อมสมบูรณ์เมื่อไหร่ เราอาจได้ดู นาบิล vs ซุปเปอร์เล็ก ภาค 3
อย่างไรก็ตามล่าสุดนักชกจาก จ.บุรีรัมย์ มีคิวได้ขึ้นชกก่อนแล้ว คือการดวลกับ ยูกิ โยซะ ยอดนักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น โดยจะดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ศึกใหญ่ ONE 173 ที่แดนปลาดิบ
ชื่อต่อไปคงหนีไม่พ้น โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี กำปั้นดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต และนั่งเก้าอี้อันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเดียวกันในเวลานี้
เจ้าตัวประกาศตัวชัดเจนมาตลอดว่าจะเป็นคนหยุดความร้อนแรงของ นาบิล ให้ได้ งานนี้ต้องเฝ้าจับตาดูให้ดีว่าเขาจะได้โอกาสขึ้นท้าชิงบัลลังก์มวยไทย หรือเป็นไปได้ว่า “นาบิล” จะข้ามฟากไปล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจาก “แฮ็กเกอร์ตี”
ซึ่งคู่นี้ดูมีความเป็นไปได้มากสุด เพราะ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ปธ.ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง วัน แชมเปียนชิพ โพสต์ประกาศด้วยตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว แต่ต้องรอว่าทั้งคู่จะได้เจอกันจริงหรือไม่ และจะเจอกันในกติกาใด
อีกคนที่อยู่ในเรดาร์คือนักชกฟอร์มแรงอย่าง แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ซึ่งถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นม้ามืดก้าวขึ้นมาท้าชิงบัลลังก์จาก นาบิล ในอนาคต
ด้วยวัยที่ไล่เลี่ยกันน่าจะวัดพลังความสดกันได้สนุก แต่ก่อนอื่น แรมโบ้เล็ก ต้องพยายามเก็บชัยต่อเนื่องให้ได้ เมื่อมีคิวพบกับ ดีมิทรี คอฟตุน จากรัสเซีย ในศึก ONE Fight Night 35 วันที่ 6 ก.ย.นี้
รายสุดท้ายอาจดูเซอร์ไพรส์หน่อย แต่ก็มีความเป็นไปได้ อย่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่กำลังเป็นข่าวฮือฮาว่าอาจได้ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่กับรุ่นพี่ฝีมือเก๋าอย่าง น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย
ซึ่งหากนักสู้เจ้าของฉายา “ดิไอรอนแมน” กลับไปครองเข็มขัดเส้นเดิมได้สำเร็จ เขาอาจจะขยับรุ่นขึ้นมาอยู่แบนตัมเวตชั่วคราวเพื่อท้าทายอำนาจของ นาบิล ตามที่เคยเปรยเอาไว้ก็เป็นได้ และหากเส้นทางมวยของทั้งคู่มาบรรจบกัน รับประกันความมันบังเกิดแน่นอน
นอกจากบรรดานักสู้ตัวท็อปที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ในรุ่นนี้ยังมีนักกีฬาตัวตึงอีกมากมายที่ นาบิล อานาน อาจได้ประลองฝีมือด้วย ต้องเฝ้าดูกันต่อว่าเขาจะได้ดวลกับใครในไฟต์ต่อไป