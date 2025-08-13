“พระจันทร์ฉาย” รีแมตช์เดือด “ดิ เบลลา” รวบเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง คู่เอกศึก ONE Fight Night 36

เผยโฉมคู่เอกของศึก ONE Fight Night 36 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. 68 โดยจะเป็นการเปิดศึกรีแมตช์เพื่อหาเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เพียงหนึ่งเดียว ระหว่าง “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต พบกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลกเฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา
หลังจากที่เคยแลกฝีมือกันอย่างดุเดือดมาแล้วในการพบกันภาคแรก ซึ่ง “พระจันทร์ฉาย” เอาชนะคะแนนและคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่างอยู่ มาครองได้แบบสุดมัน ทำให้น่าสนใจมากว่าในการรีแมตช์ครั้งนี้ ใครจะเป็นฝ่ายวางแผนแก้ทางมาได้ดีกว่ากัน สุดท้าย “พระจันทร์ฉาย” จะสามารถย้ำแค้น “ดิ เบลลา” เพื่อรักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ให้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยต่อไปได้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องร่วมส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อมกัน!
ภาคแรกระหว่าง “พระจันทร์ฉาย” และ “ดิ เบลลา” เกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อเดือน มิ.ย. 67 ซึ่งเกมการชกในวันนั้นดำเนินไปอย่างสนุกตลอดทั้ง 5 ยก ก่อนสุดท้าย “พระจันทร์ฉาย” ที่ขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง ครั้งที่ 2 ในชีวิตจะเป็นฝ่ายหยุดสถิติไร้พ่ายตลอดอาชีพของ “ดิ เบลลา” ได้สำเร็จด้วยชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่างอยู่ มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ได้อย่างยิ่งใหญ่
หลังจากขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา “พระจันทร์ฉาย” กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ. 68 และสามารถป้องกันเข็มขัดมวยไทยเอาไว้ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยการสับศอกชนะทีเคโอ “เอลลิส บาร์โบซา” ผู้ท้าชิงจากสหราชอาณาจักร ในยกที่ 4 และตอนนี้ “พระจันทร์ฉาย” ที่ไม่แพ้ใครในทั้ง 2 กติกามานานกว่า 2 ปี พร้อมสานต่อฟอร์มฮอตขอย้ำแค้น “ดิ เบลลา” เพื่อรักษาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งไว้บนบ่าต่อไป
ขณะที่ “ดิ เบลลา” หลังจากแพ้ “พระจันทร์ฉาย” ก็สามารถคืนฟอร์มเก่งได้ทันควัน เริ่มจากการเอาชนะคะแนน “รุย โบเทลโฮ” จากโปรตุเกส และไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. 68 ระเบิดฟอร์มเอาชนะนักชกระดับตำนานอย่าง “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล มาครองได้สำเร็จ พร้อมรับสิทธิ์เปิดศึกรีแมตช์รวบบัลลังก์กับ “พระจันทร์ฉาย” ในครั้งนี้