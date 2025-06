"นาบิล" เลื่อนสถานะจากแชมป์เฉพาะกาล ขึ้นแท่นแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ตัวจริง

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ยืนยันให้ นาบิล อานาน เปลี่ยนสถานะจากแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล กลายเป็นแชมป์โลกตัวจริงอย่างเป็นทางการย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เจ้าของแชมป์คนเดิม ทำเข็มขัดกระเด็นบนตาชั่ง ถูกริบไปตามระเบียบ เพราะไม่ทำน้ำหนักไม่ผ่าน ก่อนขึ้นชกในศึกใหญ่ ONE 172 ที่ญี่ปุ่น กับ นาบิล อานานอย่างไรก็ดีเวลานั้นทาง ONE ยังไม่ได้ทำการแต่งตั้งให้ นาบิล เป็นแชมป์ตัวจริง แม้จะเอาชนะ ซุปเปอร์เล็ก ได้ ในการชกรูปแบบ 3 ยก ที่ประเทศญี่ปุ่น จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากำปั้่นลูกครึ่งไทย-แอลจีเรีย รายนี้ ควรจะกลายเป็นแชมป์ตัวจริง เพราะ ซุปเปอร์เล็ก แชมป์คนเดิม ทำเข็มขัดหลุดบนตาชั่งแต่ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 114 ชาตรี ศิษย์ยอดธง ยืนยันแล้วว่า นาบิล อานาน ถูกเปลี่ยนสถานะจากแชมป์โลกเฉพาะกาล ให้กลายเป็นแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ทันทีทั้งนี้ นาบิล อานาน ยังไม่มีการเปิดเผยว่าไฟต์ต่อไปเขาจะป้องกันเข็มขัดแชมป์กับใคร โดยมีข่าวลือกับทั้ง ซุปเปอร์เล็ก ที่อาจรีแมตช์กันอีกหน หรืออาจจะเป็น โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี อดีตแชมป์จากสหราชอาณาจักร