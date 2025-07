“ยอดไอคิว” ลุยล่าชัยแต้มที่ 10 ปะทะ “อาเลสสิโอ” คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 117

“ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายฝีมือจัดจ้านจากบุรีรัมย์ เตรียมออกโรงล่าชัยชนะแต้มที่ 10 ในการปะทะ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” จอมปิดเกมจากอิตาลี ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 117 ที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่ 25 ก.ค.นี้ศึกครั้งนี้ “ยอดไอคิว” ที่คว้าชัยมาแล้ว 7 ไฟต์ติด พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อเก็บชัยชนะแต้มที่ 10 ด้วยฟอร์มอันสวยหรู ซึ่งอาจจะช่วยให้เขามีลุ้นคว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 30 มาครอง แต่งานนี้ไม่มีคำว่าง่ายเพราะ“อาเลสสิโอ” เองก็ต้องการบุกมาดับฮอตนักชกไทยให้ได้ เพื่อสร้างชื่อให้แฟนมวยทั่วโลกต้องจดจำ สุดท้ายใครจะได้รับการชูมือ แฟนมวยไม่ควรพลาด!“ยอดไอคิว” แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอันโดดเด่นตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมาบน เวที ONE ลุมพินี ด้วยการพลิกโฉมจากมวยถอยกลายมาเป็นมวยเดินหน้าอาวุธครบเครื่อง ไล่สาดอาวุธคว้าชัยชนะเหนือคู่ชกต่างชาติไปแล้วถึง 9 จาก 10 ไฟต์ และกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮอตสุดขีดจากสถิติชนะ 7 ไฟต์ติดต่อกันผลงานล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 109 เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา “ยอดไอคิว” เปิดโหมดโหด เดินสาดอาวุธถล่ม “บริซ เดลวัล” คู่ชกดีกรีอดีตผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต จากแอลจีเรีย ก่อนจะเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ และทำให้ไฟต์นี้ "ยอดไอคิว" ตั้งความหวังว่าอาจเป็นโอกาสคว้าสัญญา ONE มาครองเป็นคนที่ 30 ของรายการ หากสามารถเก็บชัยชนะด้วยฟอร์มน่าประทับใจทางด้าน “อาเลสสิโอ” คืออีกหนึ่งนักชกต่างชาติฝีมือจัดจ้านที่สามารถการันตีความมันได้ทุกครั้งที่ขึ้นสังเวียน โดยขึ้นชกบนเวทีแห่งนี้มาแล้วทั้งหมด 5 ไฟต์ และสามารถปิดเกมคว้าชัยชนะ พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท มาครองได้ถึง 3 ไฟต์ รวมเป็นเงิน 1.05 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าตัวไฟต์ล่าสุด “อาเลสสิโอ” ขึ้นชกในอีเวนต์เดียวกับ “ยอดไอคิว” โดยระเบิดฟอร์มดุ ไล่ถล่มหมัดอัด “คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล” คู่ชกดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 3 จนถึงกับหมดสภาพคามุม ปิดเกมน็อกไปได้ในยกที่ 2 และตอนนี้ "อาเลสสิโอ" ที่กำลังคึกสุดขีด พร้อมระเบิดฟอร์มดับฝันคว้าสัญญา ONE ของ "ยอดไอคิว" เพื่อช่วงชิงโอกาสนั้นมาเป็นของตนในอนาคต