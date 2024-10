ผมกลับมาแล้ว “สามเอ” ภูมิใจฝ่าคำวิจารณ์ หวังทำฟอร์มล่าบัลลังก์

“สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เจ้าตำนานมวยไทย วัย 40 ปี จากบุรีรัมย์ สุดภูมิใจหลังกลับมาแจ้งเกิด น็อก “อัคราม ฮามิดี” ในศึกใหญ่ไตรมาส 3 ของปี ONE ลุมพินี 81 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมาสำหรับ “สามเอ” หวนคืนสังเวียนในรอบ 1 ปีกว่า โดยการกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวหวังจะกลับมาทำฟอร์มแจ้งเกิดอีกครั้งในวัย 40 ปี โดยมุ่งมั่นจะคว้าชัยชนะในรายการใหญ่ไตรมาส 3 ของศึก ONE ลุมพินี ให้ได้ในไฟต์นี้ “สามเอ” ถูกประกบให้ดวลกับ “อัคราม” นักชกที่มีฟอร์มร้อนแรงชนะนักชกไทยแบบไม่ครบยกมา 2 ครั้งในรายการนี้ และมุ่งมั่นจะมาปราบนักชกตำนานอย่าง “สามเอ” เป็นคนที่ 3โดยเกมการชกบนเวที “สามเอ” ได้จังหวะปล่อยหมัดซ้ายได้นับแรก ก่อนจะปิดเกมน็อกเอาต์ในทันที คว้าชัยชนะได้สำเร็จ รับเงินโบนัส 350,000 บาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้อีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวเล่าถึงเหตุการณ์บนสังเวียนและความในใจหลังคว้าชัยชนะเอาไว้ว่า“ไฟต์นี้ผมวางแผนมาปิดเกมโดยเฉพาะเลยครับ ผมซ้อมใช้หมัดมา 3 เดือนเต็ม พอระฆังดัง เขารวดเร็วมาก ผมจับจังหวะยังไม่ได้ เขาออกอาวุธเป็นชุดดีมาก”“จังหวะที่ได้นับเขาก้าวขาหลอกจะปล่อยหมัดใส่ผม ผมก็ดึงหลบแล้วก็ปล่อยหมัดสวนไป หมัดนั้นโดนเต็ม ๆ แต่ร่างกายเขาดีมาก เขาถึงยังลุกขึ้นมาได้ แต่เขามีอาการอยู่ สติเขายังไม่กลับมา ผมก็ใช้จังหวะนั้นปล่อยหมัดซ้ายน็อกเขาได้”“หลังจากปิดเกมได้ ทุกอย่างมันปลดล็อก ผมยกภูเขาออกจากอก ผมเจอกระแสดีและไม่ดีมากมาย ทั้งในเรื่องร่างกาย เรื่องอายุ ผมดีใจที่วันนี้ผมทำให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้”“ชัยชนะครั้งนี้สำคัญกับใจผมมาก ทำให้ผมยังก้าวต่อไปได้ในวัย 40 ปี เป้าหมายของผมคืออยากจะกลับไปเป็นแชมป์โลกอีกครั้ง ครั้งนี้ ผมได้วอร์มร่างกายแล้ว สภาพจิตใจผมมาเต็มร้อยแล้ว ไฟต์หน้าผมน่าจะดีกว่านี้อีกครับ”สำหรับสัปดาห์นี้ ศึก ONE ลุมพินี 82 วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. คู่เอกนำรายการ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายครบเครื่อง วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ จะดวลฝีมือกับ “อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ” จอมบู๊เดือดวัย 22 ปีจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” จอมบู๊จากอิตาลี จะดวลกับ “วิละชน พีเค.แสนชัย” ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 150 ป.แฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 82 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com, Facebook & YouTube ONE คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.