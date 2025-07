ไม่ปฏิเสธความท้าทาย! “ก้องธรณี” เปิดใจพร้อมชน “อัสลามจอน” มวยฮอตไฟแรง

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายดุดัน เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ตอบรับคำท้าของ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” กำปั้นไร้พ่าย วัย 21 ปี จากอุซเบกิสถาน ที่เรียกร้องอยากวัดฝีมือกับตน หลังเพิ่งได้รับสัญญา ONE จากเวที ONE ลุมพินี เป็นคนล่าสุด“อัสลามจอน” เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นนักกีฬา ONE เต็มตัวจากผลงานชนะ 8 ไฟต์รวด ได้ประกาศบนเวทีหลังเอาชนะน็อกยก 3 “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าอยากเจอคู่ชกที่อยู่ในแรงกิงอย่าง “ก้องธรณี” ซึ่งทางกำปั้นจากเมืองมะขามหวานก็พร้อมตอบรับทันที“ตอนที่ผมได้ยินว่า อัสลามจอน อยากชกด้วย ทำให้รู้สึกกระปรี้ประเปร่าพร้อมขึ้นสังเวียนมาทันที ตอนนี้ผมอยากชกแล้ว พร้อมต้อนรับน้องใหม่ขึ้นมาสู้ใน ONE (ใหญ่) ถ้าได้เจอกันผมพร้อมเต็มที่ครับ”นอกจากนี้ “ก้องธรณี” ที่ไฟต์ล่าสุดเพิ่งแพ้คะแนน “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ยังได้เอ่ยปากชมความยอดเยี่ยมของ “อัสลามจอน” ว่าเป็นดาวรุ่งไฟแรงที่น่าจับตา แต่ถ้าต้องมาเจอกับตนบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้“ฟอร์มของ อัสลามจอน ถือว่ามาดีมาก เขาชนะมาตลอดเลย ล่าสุดที่เขาเจอกับ เพชรสุขุมวิท ก็ชกได้พลิ้วตามสไตล์ถนัดอยู่แล้ว เขาเป็นนักมวยที่หลบหลีกได้ดี แต่ถ้าต้องมาเจอกับผม ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเหมือนกัน ต้องลองไปวัดกันดูบนเวทีครับ”ร่วมลุ้นกันว่าไฟต์ระหว่าง “ก้องธรณี vs อัสลามจอน” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH