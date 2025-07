ไม่หวั่นไฟต์รีแมตช์! “นาดากะ” ขอวัดฝีมือ “ทรงชัยน้อย” แย่งเบอร์ 1 รุ่นอะตอมเวต

“นาดากะ” นักสู้มากฝีมือ วัย 24 ปี จากญี่ปุ่น พร้อมรีแมตช์วัดฝีมือกับ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ จอมบู๊ วัยเดียวกัน จากเมืองปากน้ำ เพื่อเฟ้นหาเบอร์ 1 ของกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)แม้จะสร้างสถิติไร้พ่ายยาวนานกว่า 6 ปี แต่เป้าหมายของ “นาดากะ” ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเบอร์ 1 บนเวทีระดับโลก และคู่ปรับเก่าอย่าง “ทรงชัยน้อย” คือด่านสำคัญที่ขวางทางอยู่ ซึ่งเขาหมายมั่นจะผ่านไปให้ได้“ทรงชัยน้อย แข็งแกร่งมาก ไม่ว่าผมจะเดินหน้าเส้นทางนี้ด้วยวิธีไหน เขาก็จะเป็นอุปสรรคที่ผมต้องผ่านให้ได้ เพื่อไปถึงเข็มขัดแชมป์โลก ONE และผมเองก็ตั้งตารอที่จะสู้กับเขาอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้เราคงเจอกันที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้”ในอดีต “นาดากะ” และ “ทรงชัยน้อย” เคยปะทะฝีมือกันมาแล้ว 1 ครั้ง ภายใต้กติกามวยไทย 5 ยก ในศึก Road to ONE & BOM Ouroboros 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน เม.ย.66 ซึ่งวันนั้น “นาดากะ” เป็นฝ่ายเสิร์ฟอาวุธหนักเรียก 3 นับ และสามารถเอาชนะทีเคโอ ปิดเกมได้ในช่วงปลายยกที่ 3หลังจากไฟต์นั้นผ่านมา 2 ปี ปัจจุบัน “นาดากะ” ครองสถิติไร้พ่าย 38 ไฟต์ และเพิ่งประเดิมชัยแรกในฐานะนักกีฬา ONE ได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะคะแนน “บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย” ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาด้าน “ทรงชัยน้อย” ถูกยกให้เป็นเบอร์ 1 ของรุ่นอะตอมเวต ในปัจจุบัน จากผลงานคว้าชัย 9 ไฟต์รวดใน ONE โดยมีโอกาสสูงที่ทั้งคู่จะได้โคจรมาพบกันอีกครั้งเพื่อวัดฝีมือว่าใครคู่ควรที่จะถูกเรียกว่าเบอร์ 1 ตัวจริง ต้องรอลุ้นกันว่าเส้นทางของพวกเขาจะมาบรรจบกันเมื่อใด ติดตามตอนต่อไป!