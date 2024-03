ไม่ยากเกินความสามารถ “พงษ์ศิริ” ชี้ทางให้ “อวตาร” เอาชัยเหนือ “เคียมรัน”

“พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” นักสู้จอมเก๋าวัย 33 ปี ได้ให้ความเห็นถึงรุ่นน้องร่วมค่าย “อวตาร พีเค.แสนชัย” ที่มีคิวดวลเดือดกับคู่แข่งไร้พ่าย “เคียมรัน นาบาติ” จากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในฐานะคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 55 ในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.67 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เวลา 19.30 น.นับตั้งแต่มาแข่งขันที่รายการ ONE ลุมพินี “อวตาร” เก็บชัยชนะได้ถึง 4 จาก 6 ไฟต์ ซึ่งล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 51 เพิ่งจะชนะน็อก “แอนตาร์ คาเซม” จากเบลารุส พร้อมคว้ารางวัลโบนัส 350,000 บาท มาครองได้สำเร็จ ในขณะที่ “เคียมรัน” ไม่แพ้ใครมาแล้วมากถึง 19 ไฟต์ติดต่อกัน และทำให้ไม่มีใครอยากจะปะทะด้วย ส่วนผลงานในรายการนี้ ชกไป 1 ครั้ง สามารถเอาชนะคะแนน “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” ไปได้ในศึก ONE ลุมพินี 35“พงษ์ศิริ” ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของ “อวตาร” และเคยปะทะกับ “เคียมรัน” มาแล้ว ซึ่งเจ้าตัวได้พูดถึงถึงความแข็งแกร่งของ “เคียมรัน” และยังย้ำอีกว่าไฟต์นี้ไม่ใช่งานง่ายของ “อวตาร” รุ่นน้องอย่างแน่นอน"เคียมรัน เป็นมวยที่เร็ว เข้าออกได้ว่องไวสไตล์คิกบ็อกซิ่ง จุดเด่น มีความเร็ว มีหมัดที่รวดเร็ว ส่วนอาวุธอื่น ๆ ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยครับ จุดอ่อนต้องดูว่าเวลาเขาโดนแรงปะทะหนัก ๆ จะยังยืนอยู่ได้ไหม"นอกจากนี้ “พงษ์ศิริ” เผยเพิ่มอีกว่าได้ติวเข้มกับ “อวตาร” ตลอดในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งช่วยให้คำแนะนำอย่างดีที่สุดเพื่ออยากให้เพื่อนร่วมค่ายเอาชัยชนะไฟต์นี้มาให้ได้"ผมบอกน้องตลอดครับ ว่าเขาเป็นมวยแบบไหน ต้องเดินบู๊หนัก ๆ อย่าถอย ทำให้เขายุบ เตะขาเยอะ ๆ เขาโดนขามากไม่ได้ "อวตาร" เป็นรองแค่ความเร็ว แต่ความอึด ความทน มีมากกว่าอยู่แล้ว ขอให้น้องทำให้เต็มที่ คว้าเงินโบนัส คว้าสัญญาไป วัน แชมเปียนชิพ ให้ได้"