ได้คิวใหม่ "ตะวันฉาย" ปะทะเดือด "ซุปเปอร์บอน" ชิงแชมป์โลกมวยไทย 22 ธ.ค.นี้ ONE ลุมพินี 46

หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม มีอาการป่วยติดเชื้อไวรัสจนแทบไม่ได้ซ้อมมวย และมีสิทธิ์ถอนชกไฟต์สำคัญกับ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ที่มีกำหนดขึ้นสังเวียนในวันที่ 9 ธันวาคม ในศึก ONE Fight Night 17ตามการรายงานระบุว่าเจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากมีอาการป่วยเพราะติดเชื้อไวรัส คาดว่าอาจติดมาจากนักมวยรุ่นน้องในค่าย เป็นเหตุให้เจ้าตัวอาจถอนตัวจากการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตอย่างไรก็ตาม ตะวันฉาย ออกมายืนยันผ่านสตอรีเฟซบุ๊กว่าตนไม่ได้จะถอนชกกับ ซุปเปอร์บอน แต่อย่างใด เพียงแต่ขอเลื่อนวันชกออกไปอีกหน่อยเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าของแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เพิ่งจะกลับมาซ้อมอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ ตะวันฉาย มีคิวขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อต้นเดือนตุลาคม เเต่ครั้งนั้นเป็น ซุปเปอร์บอน ถอนตัวไปเพราะมีอาการกล้ามเนื้อฉีก จนตะวันฉายต้องไปชกคิก บ็อกซิ่ง กับมวยเเทนอย่าง โจ ณัฐวุฒิล่าสุดได้รับมีการเปิดเผยว่าไฟต์ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ปะทะ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน จะถูกขยับไปเป็นคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 46 คืนวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคมนี้แทนทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะเป็นไฟต์เดียวกับที่ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม มีกำหนดขึ้นชิงแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105 - 115 ป.) เฉพาะกาล กับ อนิสสา เม็กเซน สาวแกร่งจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแชมป์โลกเฉพาะกาลจะคว้าสิทธิ์ไปชิงเข็มขัดเส้นจริงกับ เจเน็ต ท็อดด์ ต่อไป