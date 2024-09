“เสือคิม” เปิดค่าย โชว์ร่างทอง ก่อนประชันเดือด “โอทิส” ศึก ONE ลุมพินี 81

“เสือคิม” เปิดประตูค่าย พีเค.แสนชัย ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชน อัปเดตความพร้อมล่าสุด และร่วมทำกิจกรรม Open Workout ก่อนร่วมลงแข่งขันในศึกใหญ่ประจำไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 81 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.“เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” นักสู้พลังเดือด วัย 29 ปี จากจันทบุรี ดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่น พร้อมกลับมาสานต่อฟอร์มฮอตจากไฟต์ที่แล้ว โดยจะเผชิญหน้า “โอทิส แว็กฮอร์น” นักสู้หนุ่มไฟแรง วัย 22 ปี จากเกาะอังกฤษ ที่ต้องการคว้าแต้มชัย 2 ไฟต์รวดให้ได้เช่นกัน โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป.โดยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา “เสือคิม” ได้เปิดค่ายพีเค.แสนชัย ต้นสังกัด ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรมเช็กฟิต (Open Workout) โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงผลงานที่ผ่านมา และความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า“ผลงาน 4 ไฟต์ที่ผ่านมาของผมชนะน็อก 2 แพ้น็อก 2 ที่ผมแพ้น็อก 2 ไฟต์ เป็นเพราะร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่ ทำให้โดนอาวุธยังไม่ค่อยได้ ส่วนที่ผมชนะน็อกมา 2 ไฟต์ เป็นเพราะอาวุธที่ผมซ้อมมามันหนักขึ้น ทำให้มีความมั่นใจในการต่อยมากขึ้นครับ”“การเตรียมความพร้อมไฟต์นี้ ผมเก็บตัวซ้อมทำร่างกายมาเกือบจะ 2 เดือนแล้วครับ ช่วงนี้ก็เริ่มเร่งมาได้ 10 กว่าวันแล้ว สภาพร่างกายตอนนี้ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องน้ำหนักไฟต์นี้ไม่มีปัญหาแน่นอน เพราะผมคุมมาตลอด ตอนนี้อยู่ที่ 70-71 กก.ครับ”“สำหรับการชกนวมเล็ก ตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วครับ ในไฟต์ล่าสุดที่ผมโดนไป ก็ไม่ได้หลับ มีแค่มึน ๆ บ้างแต่ทนได้ครับ”ครั้งนี้ “เสือคิม” ต้องเผชิญหน้ากับ “โอทิส” ที่เปิดตัวสุดปังในศึก ONE ลุมพินี 67 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการโชว์หัวใจนักสู้ พลิกนรกหลังถูก “ก้องไกล ส.สมหมาย” อัดนับไปก่อน 2 ครั้งในยกแรก กลับมาเป็นฝ่ายชนะทีเคโอ ไปแบบสุดช็อกในยกสุดท้าย ซึ่ง “เสือคิม” ได้วิเคราะห์คู่ชกรายนี้ให้สื่อมวลชนได้ฟัง พร้อมเปิดเผยถึงอาวุธเด็ดที่จะนำมาใช้เล่นงานเพื่อเก็บชัยชนะมาครอง“โอทิส เป็นนักมวยที่ใจสู้มากครับ จุดแข็งของเขาคือออกอาวุธได้รวดเร็ว มีลูกเหวี่ยงหมัดที่อันตราย และการสลับการ์ดต่อย มวยแบบนี้ชกด้วยยาก ทำให้ไฟต์นี้ผมต้องระวังตัวมากขึ้น แต่จุดอ่อนคือเวลาเขาโดนก็มักจะมีอาการให้เห็นตลอด ส่วนเรื่องรูปร่างที่สูงกว่าของเขาก็น่าจะทำให้ชกยากนิดหน่อย แต่ไม่มีปัญหา ส่วนอาวุธที่ผมเตรียมจะใช้เผด็จศึกในไฟต์นี้น่าจะเป็นหมัดครับ”“เป้าหมายสูงสุดของผมคือการคว้าสัญญา ONE มาครองให้ได้ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หวังถึงขั้นนั้น ผมอยากจะเอาชนะอีกสัก 2-3 ไฟต์ให้ได้ก่อนครับ ฝากถึงกองเชียร์และแฟนคลับ ผมจะทำให้เต็มที่ ผมจะเก็บชัยชนะติดต่อกันให้ได้ครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 81 บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้ว หากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทัน สามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30 – 23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน