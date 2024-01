"รถถัง" ยืนยันไม่เคยคิดหนี "ทาเครุ" แจงเหตุถอนชกเพราะร่างกายไม่พร้อมจริงๆ

หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ส่อแววถอนตัวจากการขึ้นชกในกติกาคิก บ็อกซิ่ง กับ ทาเครุ เซกาว่า ศึก ONE: 165 ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 มกราคม 2567ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยกับ "หนุ่ยไดโน" กูรู และผู้บรรยายมวยชื่อดังว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริง เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมจริงๆ ไม่มีเจตนาจะหนี คงไม่มีใครอยากเดินหนีค่าตัว 4-5 ล้านบาทแน่นอน“อยากบอกทุกคนที่คอมเมนท์ อยากบอกตรงนี้ ผมไม่มีหนี แล้วไฟต์นี้นะแพ้ชนะผมไม่อะไรมากมาย เพราะผมไม่ใช่เจ้าของแชมป์ ผมเป็นผู้ท้าชิงแล้วค่าตัวตั้ง 4-5 ล้าน (ค่าตัวในการชกคิก บ็อกซิ่ง ของรถถัง คนละเรตกับการชกมวยไทย)​ผมจะหนีทำไม ไม่ว่าจะแพ้ชนะผมได้แน่นอน แต่ผมเจ็บจริงๆ แล้วถ้าผมไม่สมบูรณ์ไปชกรายการเขาเสีย วัน แชมป์เปี้ยนชิพ มันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง รายการระดับโลกครับ” รถถัง เผยทั้งนี้มีข่าวออกมาว่าจากการถอนตัวของ รถถัง​ จิตรเมืองนนท์ ในไฟต์ ONE: 165 ที่ญี่ปุ่น อาจมีการขยับให้ ซุปเปอร์​เล็ก เกียรติหมู่9 แชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต มาขึ้นชกกับ ทาเครุ เซกาว่า แทน เนื่องจากคู่ชกเดิมของ ซุปเปอร์เล็ก อย่าง อีเลียส มาห์มูดี จากแอลจีเรีย ที่มีคิวดวลกันวันที่ 13 ม.ค.67 ศึก ONE Fight Night 18​ ขอถอนตัวเพราะได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม