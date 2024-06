"โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" บินเก็บตัวที่สมุย เตรียมลุยไฟต์ปะทะ "ซุปเปอร์เล็ก" ที่อเมริกา

“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ซุ่มซ้อมเก็บตัวที่เกาะสมุย แดนใต้ของเมืองไทย เตรียมตัวป้องกันเข็มขัดมวยไทยกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึก ONE 168 ที่จะถ่ายทอดสดจากเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.นี้เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา “แฮ็กเกอร์ตี” มาเป็นแขกรับเชิญในศึก ONE 167 ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ล่าสุดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในกรุงเทพฯ เจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว jhaggerty_ อัปเดตว่ากำลังเดินทางสู่เกาะสมุย เพื่อเก็บตัวซ้อมที่ค่ายละไมมวยไทยยิม ที่เขาใช้เป็นสถานที่ลับวิชามวยไทยเป็นประจำในหลายไฟต์ที่ผ่านมา"น่าทึ่งมากที่ได้ชมศึก ONE 167 ที่ประเทศไทย ตอนนี้ถึงเวลาต้องมุ่งหน้าไปเกาะสมุย และ เริ่มต้นเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอย่างหนักกันแล้ว เตรียมตัวสำหรับไฟต์ที่กำลังจะมาถึงในเดนเวอร์"ขณะที่ฟากของ “ซุปเปอร์เล็ก” มีคิวจะต้องเจอกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ เพื่ออุ่นเครื่องให้ร้อนก่อนจะได้ประจันหน้ากับ “แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE 168 ช่วงปลายเดือน ก.ย. นี้