“รุ่งราวี” เล็งปิดเกมสวย “บ็อกดัน” เก็บชัยแรกคิกบ็อกซิ่ง ปูทางสู่บัลลังก์ 2 กติกา

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” นักสู้วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี หวังปิดเกมไว “บ็อกดัน ชูมารอฟ” จอมแกร่ง วัย 27 ปี จากบัลแกเรีย เพื่อโอกาสก้าวสู่ผู้ท้าชิงแชมป์โลกในอนาคต โดยทั้งคู่จะวัดฝีมือกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) ในศึก ONE Fight Night 22 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ค.นี้ไฟต์นี้เป็นครั้งแรกของ “รุ่งราวี” ในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ ONE แต่ไม่ใช่ครั้งแรกของชีวิตของเขา เพราะว่าก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเคยผ่านประสบการณ์ชกคิกบ็อกซิ่งในประเทศจีนมาแล้วหลายไฟต์ และที่สำคัญ ยังไม่เคยแพ้ใครแม้แต่ครั้งเดียวอีกด้วย“ไฟต์นี้ที่ตัดสินใจตอบรับชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เพราะผมเคยชกมาก่อนหน้านี้ 3-4 ปีที่แล้วที่ประเทศจีน ผมพอจะชกในคิกบ็อกซิ่งได้ ตอนบอสเสนอมา ก็คิดว่าผมถนัดกติกานี้เหมือนกัน เลยตอบตกลงครับ”“ผมเคยชกคิกบ็อกซิ่งทั้งหมด 12 ไฟต์ มีชนะน็อกบ้าง ชนะคะแนนบ้าง และยังไม่เคยแพ้ใครในกติกานี้เลยครับ”ในขณะที่ฟากของ “บ็อกดัน” ยังไม่แพ้ใครตลอด 2 ไฟต์ ที่ผ่านมาใน ONE และยังเป็นการชนะแบบไม่ครบยกทั้งหมดด้วย ซึ่ง “รุ่งราวี” ก็หวังจะใช้ทุกสิ่งที่ซุ่มซ้อมมาอย่างหนักปราบคู่แข่งสายแข็งรายนี้ด้วยการปิดเกมสวย ๆ เพื่อปูทางสู่โอกาสชิงบัลลังก์ในอนาคตต่อไป“เป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้ในไฟต์นี้คือ อยากชนะน็อกและอยากได้โบนัสอีกสักครั้ง และถ้าผมชนะน็อก บ็อกดัน ได้อย่างสวยงาม ก็คิดว่าอยากจะขอโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลก ONE สักครั้ง จะเป็นกติกามวยไทย หรือ คิกบ็อกซิ่ง ก็ได้ครับ”