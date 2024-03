เปิดโผ 2 คู่แชมป์ชนแชมป์ “จิง หนาน vs แสตมป์” พร้อมด้วย “โจนาธาน vs ซุปเปอร์เล็ก” ลุยศึก ONE 168 ที่อเมริกา

ONE เตรียมยกทัพกลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 กับศึก ONE 168 ที่สังเวียน บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.67 เริ่มคู่แรก 07.00 น. ตามเวลาไทยสำหรับศึก ONE 168 ที่จะหวนกลับสู่แดนพญาอินทรี ได้เปิดเผย 2 คู่หยุดโลกเรียกน้ำย่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อย คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105 - 115 ป.) ที่จะอาจหาญปีนเวตขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) จาก “ซง จิง หนาน” เจ้าบัลลังก์ชาวจีนขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เปิดรับความท้าทายใหม่ ข้ามรุ่นขึ้นท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากคู่ปรับเก่า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากเกาะอังกฤษสำหรับ “ซง จิง หนาน” นักสู้สาวจีนจอมแกร่ง ได้ฤกษ์ขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 8 หลังครองบัลลังก์มานานถึง 6 ปี ซึ่งครั้งนี้เธอต้องการตอกย้ำสถานะนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) หญิง ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ONE ด้วยการเอาชนะ แชมป์โลก 3 ชนิดกีฬาคนแรกของโลก อย่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ลงให้ได้เช่นเดียวกัน “แสตมป์” เองก็หวังแผ่ขยายอาณาจักรและสร้างตำนานของตนเองอีกครั้ง ด้วยการเป็นนักสู้หญิงคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลก ONE MMA มาครองได้ถึง 2 รุ่นน้ำหนัก หลังก่อนหน้านี้ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์พิชิตแชมป์โลก ONE มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ MMA ในรุ่นอะตอมเวต มาครองได้หมดแล้วทั้งนี้ ก่อนจะขยับเวตขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์ “แสตมป์” เองก็มีกำหนดที่จะต้องขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของตนเองเป็นครั้งแรกก่อน โดยจะพบกับเพื่อนรัก “เดนิส แซมโบอันกา” ในศึก ONE 167 ที่จะจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67ขณะที่ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” สุดยอดนักสู้จากเกาะอังกฤษ ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต เพิ่งป้องกันบัลลังก์มวยไทยครั้งแรกสำเร็จเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ก็พร้อมทำหน้าที่แชมป์โลกมวยไทยครั้งที่ 2 โดยพร้อมเปิดศึกสะสางบัญชีแค้นจากคู่ปรับเก่าอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่เคยปะทะกันมาแล้วนอกสังเวียน ONE เมื่อปี 2561 และเป็นทางฝั่งจอมเตะขวัญใจชาวไทยที่เอาชนะทีเคโอไปได้อย่างสุดเจ็บแสบส่วน “ซุปเปอร์เล็ก” หลังจากที่สามารถรั้งเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตสำเร็จเป็นครั้งที่ 2 ด้วยการเอาชนะตัวท็อปคิกบ็อกซิ่งระดับโลก “ทาเครุ เซกาวา” มาได้อย่างน่าประทับใจเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ก็พร้อมข้ามสายมาท้าทายอำนาจของแชมป์โลกมวยไทยฟอร์มแรงจาดแดนผู้ดีทันที โดยนอกจากจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักสู้ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบแบบปอนด์ต่อปอนด์แล้ว ยังทำให้เจ้าตัวมีลุ้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก ONE 2 รุ่น 2 ประเภทกีฬาคนแรกอีกด้วยโดยผู้ที่สนใจเข้าชมศึก ONE 168 สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง visit.onefc.com/one168-presale โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 - 23 เม.ย.67 นี้จะได้รับส่วนลด 20% และสิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งดีที่สุดก่อนใคร