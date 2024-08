ตัวตึงออกซ่า “นาบิล” วัดแกร่ง “ซอ ลิน อู” ศึก ONE ลุมพินี 81

อัปเดตคู่มวยเพิ่มเติมความดุเดือดสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาสสาม ONE ลุมพินี 81 ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยประกบคู่สองนักกีฬา ONE น้องใหม่ “นาบิล อานาน” หมัดยางยืดวัย 20 ปี ลูกครึ่งไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ปะทะ “ซอ ลิน อู” นักสู้จอมบู๊เดือด วัย 32 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)สำหรับ “นาบิล” เข้ามาต่อสู้ใน ONE ลุมพินี ตั้งแต่ปี 2566 ที่ผ่านมา โดยผ่านการปะทะกับนักชกระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” , “นักรบ แฟร์เท็กซ์” , “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” และ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย”โดยหลังจากชนะน็อก “กุหลาบดำ” ในศึก ONE ลุมพินี 69 เมื่อ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา จนคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.6 ล้าน) ได้สำเร็จ เจ้าตัวก็ได้รับโอกาสให้ประเดิมสังเวียนใหญ่ ONE Fight Night เป็นครั้งแรก โดยไฟต์นั้น “นาบิล” โชว์ฟอร์มสวยเอาชนะคะแนน “ฟิลิปเป โลโบ” นักชกบราซิล อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย 2 สมัย ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าตัวถูกจับตามองในฐานะตัวอันตรายของกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ทันทีขณะที่ฟากของ “ซอ ลิน อู” นักชกจากเมียนมา เพิ่งเข้ามาต่อสู้ใน ONE ลุมพินี เมื่อช่วงต้นปี 2567 โดยผลงานทั้ง 3 ไฟต์นั้นสวยหรู จากการเอาชนะแบบไม่ครบยกทั้ง 3 ครั้ง โดยล่าสุดเพิ่งจัดการปล่อยพลังน็อกคู่ปรับเก่า “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” จอมบู๊ วัย 33 ปี จากอยุธยา ในศึก ONE ลุมพินี 69 เมื่อ 5 ก.ค. ที่ผ่านมาและคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.6 ล้าน) ได้ในวันเดียวกันกับที่ “นาบิล” ทำได้ และไฟต์นี้เขาจะขึ้นสังเวียนในฐานะนักกีฬา ONE ครั้งแรกจากการที่ต่างฝ่ายต่างกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้น จึงคาดว่าแฟนมวยจะได้เห็นเกมบู๊ดุเดือดจากทั้งคู่ ที่ต้องการรักษาสถิติชนะต่อเนื่องและทำผลงานให้เข้าตา สมศักดิ์ศรีนักกีฬา ONE น้องใหม่ของรุ่น ต้องมาดูกันว่าจะเป็น “นาบิล” หรือ “ซอ ลิน อู” ที่ลงจากเวทีพร้อมชัยชนะ