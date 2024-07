"ทาเครุ" ได้คิวดวลเดือด "แบล็คแพนเธอร์" ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81 แบโผคู่แรก

แง้มโปรแกรมล่วงหน้ารายการใหญ่ประจำไตรมาส 3 แบบสุดฮือฮา สำหรับศึก ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.67 ล่าสุดเปิดโผไฮไลต์คู่แรกออกมาแล้ว โดย “ทาเครุ เซกาวา” นักชกคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์วัย 32 ปี จากญี่ปุ่น จะบุกแดนสยามปะทะฝีมือกับ “แบล็คแพนเธอร์” มวยครบเครื่อง วัย 24 ปี จากสงขลา โดยทั้งคู่จะบู๊กันในกติกา คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)“ทาเครุ” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งกาจที่สุดในโลกเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ เข้าร่วมชายคา ONE ทางการเมื่อเดือน เม.ย.65 และได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE 165 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” นักชกขวัญใจคนไทย วัย 28 ปี จากบุรีรัมย์แม้ “ทาเครุ” จะทำให้แฟนเจ้าถิ่นต้องผิดหวัง เมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในไฟต์นั้น แต่ด้วยสไตล์การบู๊สุดมันและแสดงความใจสู้แบบไม่มีถอย ไล่ต้อนทำเอา “ซุปเปอร์เล็ก” จนเกือบเสียท่า จึงทำให้เจ้าตัวกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีแฟนมวยทั่วโลกชื่นชอบโดยล่าสุดบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ออกมาการันตีด้วยตัวเองแล้วด้วยว่า การกลับคืนสู่สังเวียนของ “ทาเครุ” จะสนุกตื่นเต้นสมใจแฟน ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดย “ทาเครุ” เองก็มุ่งมั่นมาเก็บชัยกู้ศักดิ์ศรีนักสู้เลือดบูชิโดบนผืนแผ่นดินไทย ชัยชนะครั้งนี้จึงมีความหมายต่อเขามากขณะที่ “แบล็คแพนเธอร์” ได้เซ็นสัญญากับ ONE มาก่อน และเก็บชัยชนะในรายการ ONE ลุมพินี และ ONE Fight Night รวม 4 ไฟต์ แพ้ 1 โดย 3 ไฟต์หลังยังไม่แพ้ใคร แถมเก็บชัยชนะไฟต์ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาอย่างน่าประทับใจ ด้วยการปิดเกมน็อก “อาลี ซาลโดเอฟ” คู่ชกวัย 24 ปี จากรัสเซีย ไปได้ครั้งนี้เป็นการกลับมาสานต่อชัยชนะบนสังเวียนระดับโลกของ ”แบล็คแพนเธอร์” และเป็นการข้ามสายชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกกับ ONE ซึ่งหากเขาสามารถเอาชนะนักสู้ซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปในกีฬานี้ได้ ย่อมหมายความว่าเขาจะสร้างชื่อก้องโลกเพียงชั่วข้ามคืน พร้อมเปิดเส้นทางใหม่ที่จะต่อยอดสู่ความสำเร็จนอกเหนือจากสายมวยไทยในอนาคต