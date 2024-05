ผ่านให้ได้ถ้าแน่จริง! "ซุปเปอร์เล็ก" อาสารับน้อง "ก้องธรณี" ศึก ONE ลุมพินี 68

ONE ตบเกียร์ห้าเดินหน้าประกบคู่มวยสุดเดือดเพิ่มเติม ในศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปี ONE ลุมพินี 68 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ล่าสุดแง้มโปรแกรมอีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ โดยจะเป็นการพบกันระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ออกโรงทดสอบความแกร่ง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” นักกีฬา ONE ป้ายแดง เจ้าของสถิติชนะรวด 7 ไฟต์ติด โดยจะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ยอดฝีมือจากบุรีรัมย์ วัย 28 ปี นอกจากจะมีสถานะเป็นเจ้าบัลลังก์ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตแล้ว ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของเก้าอี้เบอร์ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ยึดครองมาอย่างยาวนาน โดยผลงานล่าสุดในกติกามวยไทย “ซุปเปอร์เล็ก” สามารถระเบิดฟอร์มขั้นเทพ พิชิต “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชันมวยไทย รุ่นเดียวกัน ลงได้ ในการแข่งขันภายใต้กติกาพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป. ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อเดือน ก.ย.66ขณะที่ไฟต์ล่าสุดของ “ซุปเปอร์เล็ก” สามารถรักษาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเอาไว้ได้เป็นครั้งที่สอง จากการเอาชนะ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์ จากญี่ปุ่น มาได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE 165 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา พร้อมสั่งสมสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 9 ทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยทางด้าน “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอาวุธคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ พิชิตความฝันสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพระดับโลกได้สำเร็จ ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา หลังระเบิดฟอร์มพลิกสถานการณ์ กลับมาเอาชนะคะแนน “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” ไปได้แบบสุดเดือด จนบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ตัดสินใจมอบสัญญานักกีฬา ONE ให้เป็นรายที่ 14 ของรายการทันที เพื่อตอบแทนผลงานอันสวยหรู จากการเก็บชัยได้ถึง 8 จาก 9 ไฟต์ที่ลงแข่งขันโดยบททดสอบแรกบนเส้นทางระดับโลกในฐานะนักกีฬา ONE ของ “ก้องธรณี” จะต้องเผชิญหน้ากับสุดยอดนักชกผู้ยังไม่เคยแพ้ใครในกติกามวยไทย อย่าง “ซุปเปอร์เล็ก” ซึ่งหากเจ้าตัวสามารถปราบนักสู้เจ้าของแรงกิงอันดับหนึ่งลงได้ จะทำให้เส้นทางสู่การท้าชิงบัลลังก์จาก “รถถัง” คงไม่ไกลเกินความฝันอีกต่อไปขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก” ย่อมไม่ยอมเป็นทางผ่านให้ใครง่าย ๆ โดยพร้อมตอกย้ำให้ทุกคนเห็นว่าเพราะเหตุใดเขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักสู้เก่งที่สุดในรุ่นฟลายเวต ก่อนจะรับความท้าทายใหม่ขยับน้ำหนักขึ้นไปชิงเข็มขัดในรุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) กับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึกใหญ่ ONE 168 บนแผ่นดินอเมริกาเดือน ก.ย.นี้