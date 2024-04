“นิโค” วัดความหนัก “เสมาเพชร” เสริมทัพความเดือด ศึก ONE Fight Night 23

อัปดีกรีความเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ สำหรับศึก ONE Fight Night 23 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.67 โดยประกบ 2 นักชกตัวตึงประจำแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ระหว่าง “นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊เลือดเดือด วัย 25 ปีจากสกอตแลนด์ ผู้ยังไม่เคยแพ้ใคร เปิดตัวบนเวทีระดับโลก ONE ครั้งแรก พบกับ “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ วัย 29 ปี จากเชียงใหม่ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตสำหรับ “นิโค คาร์ริลโล” ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกที่กำลังได้รับการจับตามองจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก หลังทำผลงานน่าตื่นตะลึงจากการปิดเกมคู่ต่อสู้ระดับพระกาฬได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตลอด 3 ไฟต์ที่ผ่านมาใน ONE ลุมพินี“นิโค” เริ่มสร้างตำนานให้กับตัวเอง จากการปิดเกม “เฟอร์กัน คาราแบ็ก” และ “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” ใน 2 ไฟต์แรก จนได้รับสัญญานักกีฬา ONE มาครอง ขณะที่ผลงานล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66 ยังคงติดตาตรึงใจแฟนมวยทั่วโลก จากการฟันศอกเดียวไม่เหลียวแล อัดอดีตราชันของรุ่น อย่าง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” หลับกลางอากาศ ในยก 2 พร้อมเบียดขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตได้สำเร็จด้าน “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” เคยได้รับโอกาสให้ขึ้นท้าชิงบัลลังก์ของรุ่นมาแล้วเมื่อเดือน พ.ย.62 แต่ก็ลงเอยด้วยการพ่ายน็อกต่อ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” แชมป์โลกในขณะนั้น และนั่งครองตำแหน่งผู้ท้าชิงเบอร์ 1 มายาวนานและ ก่อนจะร่วงตกจากเก้าอี้หลังพลาดท่าพ่ายน็อกต่อ “ฟิลิปเป โลโบ” ไปแบบสุดช็อก ในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อเดือน เม.ย.66ปัจจุบัน “เสมาเพชร” รั้งเก้าอี้เบอร์ 4 ของแรงกิง โดยผลงานล่าสุดสามารถเรียกคืนความมั่นใจกลับมาได้สำเร็จ หลังจัดการล้างแค้นแบบทบต้นทบดอก ด้วยการกดหมัดซ้ายฟ้าผ่า ไล่ถล่มทีเคโอ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” คู่ปรับตัวฉกาจจากแอลจีเรีย ตั้งแต่ยกแรก ของศึก ONE Fight Night 19 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาการโคจรมาพบกันระหว่าง 2 จอมบู๊ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหนักแรงของอาวุธ อย่าง “นิโค” และ “เสมาเพชร” ในครั้งนี้ ถือเป็นไฟต์สุดเดือดที่แฟนมวยทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอย โดยทั้งคู่ต่างพร้อมทุ่มเทสุดแรงเกิด เพื่อคว้าแต้มชัยมาให้ได้ ซึ่งอาจจะกลายเป็นใบเบิกทางที่ส่งให้พวกเขาได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงบัลลังก์ จาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ราชัน 2 กติกาจากแดนผู้ดี ในไฟต์ต่อไปแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh