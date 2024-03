ฝ่าด่านอันตราย “เสือแบล็ค” หายเจ็บนิ้ว ได้คิวดวล “วลาดิเมียร์” ศึก ONE Fight Night 21

“เสือแบล็ค ท.พราน49” จอมบู๊เชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี ได้คิวพิสูจน์ตัวบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกเป็นไฟต์ที่ 2 โดยจะพบกับ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” มวยหมัดมากฝีมือ วัย 26 ปี จากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 21 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.นี้“เสือแบล็ค ท.พราน49” กลายเป็นหนึ่งในนักชกที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกให้การจับตามอง หลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่น สร้างสถิติเก็บชัยชนะแบบไม่ครบยก 4 ไฟต์รวด บนเวที ONE ลุมพินี จนสามารถพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66“เสือแบล็ค” เปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE ครั้งแรก ในศึก ONE Fight Night 18 เมื่อ 13 ม.ค.67 และไม่ทำให้แฟนหมัดมวยชาวไทยต้องผิดหวัง หลังระเบิดฟอร์มพลิกสถานการณ์ จากโดนกดนับไปก่อน เป็นฝ่ายกลับมาเรียกคืน 2 นับ พลิกแซงเข้าวิน ประเดิมชัยแรกบนเวทีระดับโลก เหนือ “สเตฟาน โคโรดี” คู่ชกจากไอร์แลนด์ไปได้อย่างสุดระทึกขณะที่ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” คืออีกหนึ่งนักชกตัวอันตรายประจำรุ่นแบนตัมเวตที่ใครก็ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยเคยผ่านการเผชิญหน้ากับเจ้าบัลลังก์คนปัจจุบันอย่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” มาแล้ว ในศึก ONE Fight Night 4 เมื่อ 18 พ.ย.65 ซึ่งแม้จะพ่ายแพ้ไป แต่เขาก็สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ด้วยสไตล์การต่อสู้ในรูปแบบมวยฝีมือสุดจัดจ้านผลงานล่าสุดของ “วลาดิเมียร์” เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ในศึก ONE 166 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศกาตาร์ โดยนักสู้จากรัสเซียโชว์ฝีมือเอาชนะ “ซาเฟอร์ ซายิก” ไปได้อย่างเหนือชั้นพร้อมเก็บชัยไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันโดยการที่ “เสือแบล็ค” ถูกประกบ ให้มาพบกับนักชกมือพระกาฬประจำรุ่นแบนตัมเวต อย่าง “วลาดิเมียร์” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความแกร่งที่จอมบู๊เชื้อสายกะเหรี่ยงจะต้องข้ามผ่านให้ได้ เพื่อก้าวไปต่อบนเส้นทางการแข่งขันระดับโลก ONEแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh