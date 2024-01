“แฮ็กเกอร์ตี” ประเดิมป้องกันบัลลังก์มวยไทยจากอริตัวฉกาจ “ฟิลิปเป” ศึก ONE Fight Night 19

โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ราชัน ONE สองบัลลังก์ได้คิวขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย เป็นครั้งแรก พบกับคู่อริตัวฉกาจจากบราซิล “ฟิลิปเป โลโบ” ในศึก ONE Fight Night 19 วันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้เปิดโผคู่เอกนำรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึก ONE Fight Night 19 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้ ที่ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเป็นการพบกันของสองคู่ปรับตัวฉกาจ ระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 26 ปี จากเกาะอังกฤษ ที่จะทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์มวยไทย เป็นครั้งแรก จาก “ฟิลิปเป โลโบ” จอมบู๊ชาวบราซิล วัย 30 ปี ที่ปัจจุบันนั่งเก้าอี้เบอร์สองแรงกิงของรุ่นนี้สำหรับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” หลังจากที่เสียบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ให้กับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และไม่สามารถแย่งเข็มขัดคืนได้ จึงตัดสินใจขยับน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่นแบนตัมเวต ก่อนจะสามารถก้าวขึ้นไปนั่งบัลลังก์มวยไทย ได้สำเร็จเป็นรุ่นที่สองจากการเอาชนะน็อก “ราชันฆ่าไม่ตาย” น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ไปแบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อเดือน เม.ย.ปีที่แล้วหกเดือนต่อมาในศึก ONE Fight Night 16 “แฮ็กเกอร์ตี” ตัดสินใจกระโดดข้ามสายไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เป็นครั้งแรกในชีวิต โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพัน และสามารถเอาชนะน็อก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต ไปได้ จนทำให้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นกลายเป็นแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬาได้อย่างยิ่งใหญ่ทางฝั่งผู้ท้าชิงจากบราซิล “ฟิลิปเป โลโบ” ในอดีตเคยได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงบัลลังก์จาก “น้องโอ๋” มาแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ พลาดท่าพ่ายน็อกไปแบบสุดมันในยกที่สาม ก่อนจะเรียกคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้ในไฟต์ล่าสุด โดยสามารถพลิกนรกจากการโดน “เสมาเพชร” เรียกนับไปก่อน กลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกไปได้ในยกสุดท้ายโดยในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว “ฟิลิปเป” มีกำหนดจะต้องเปิดศึกภาคสองกับ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” แต่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ จึงทำให้ต้องถอนตัวไปในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้สลัดอาการบาดเจ็บหายเป็นปลิดทิ้ง และตอบรับโอกาสให้ขึ้นท้าชิงบัลลังก์จาก “แฮ็กเกอร์ตี” ในไฟต์นี้ทันทีสำหรับ “แฮ็กเกอร์ตี” และ “ฟิลิปเป” นั้นทั้งสองคนเคยเผชิญหน้าปะทะคารมกันบนเวทีมาแล้วหลังจบการแข่งขันในศึก ONE Fight Night 16 จนเกิดกระแสไปทั่วโซเชียลมีเดีย จนมาถึงครั้งนี้ ทั้งคู่จะได้เปิดศึกเคลียร์ใจกันบนสังเวียนจริงให้หายคาใจในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยเป็นเดิมพัน งานนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะ แฟนมวยทั่วประเทศร่วมลุ้นไปพร้อมกันติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh