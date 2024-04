"เสือคิม" ได้คิว ONE ลุมพินี วัดความแรง "เดอนิส" วันที่ 26 เม.ย.นี้

“เสือร้ายเมืองจันท์” เสือคิม สจ.โต้งปราจีน นักชกหนุ่มวัย 28 ปี จากจันทบุรี ดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่น คว้าโอกาสกลับมากู้ศรัทธามหาชนอีกครั้ง พบกับ “เดอนิส เดอมีร์คาปู” จอมบู๊พลังเดือด วัย 23 ปี ตัวแทนตุรกี -โมร็อกโก ที่แจ้งเกิดจากการเก็บชัยน็อกตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว โดยจะแลกเดือดกันภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป. ในศึก ONE ลุมพินี 60 วันศุกร์ที่ 26 เม.ย.นี้ ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)สำหรับ “เสือคิม” ที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศแขวนนวมไปเมื่อ 3 ปีก่อน ตัดสินใจหวนกลับมาชกมวยอีกครั้ง หลังได้รับการชักชวนจาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ด้วยตัวเอง ซึ่งแม้การกลับมาชกไฟต์แรกจะประเดิมด้วยการพ่ายน็อกต่อ “คิริลล์ โคมูทอฟ” ในศึก ONE ลุมพินี 26 เมื่อ 21 ก.ค.66 แต่ 2 เดือนต่อมา ในศึก ONE ลุมพินี 34 เจ้าตัวก็กลับคืนร่าง “เสือร้ายเมืองจันท์” ได้สำเร็จ ด้วยการปิดเกมน็อก “ซามาน อาสซูริ” ตั้งแต่ยกแรก พร้อมรับดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท เป็นรางวัลอย่างไรก็ตาม “เสือคิม” กลับไม่สามารถสานต่อฟอร์มฮอตเอาไว้ได้ หลังพลาดท่าพ่ายน็อกเป็นครั้งที่ 2 ด้วยน้ำมือของ “อเล็กเซย์ บาลีโก” ในไฟต์สุดเดือด ที่เกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 47 เมื่อ 12 ม.ค.67 การกลับมาขึ้นสังเวียนไฟต์ที่ 4 ในครั้งนี้ “เสือคิม” จึงต้องเก็บชัยชนะให้ได้ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและศรัทธาของแฟนมวยกลับคืนมาอีกครั้งทางด้าน “เดอนิส เดอมีร์คาปู” นักสู้ตัวอันตราย ตัวแทนตุรกี-โมร็อกโก คว้าชัยชนะในการแข่งขันมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง มาแล้วถึง 14 ครั้ง จาก 17 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน รวมถึงยังเคยคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่ง รายการ Enfusion ในรุ่น 65 กก. มาครองได้อีกถึง 2 สมัย ในช่วงระหว่างปี 2565 ถึง 2566“เดอนิส” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 53 ได้อย่างสุดปัง ด้วยการขนอาวุธหนักไล่ถล่ม “บัวเขียว ป.เปาอินทร์” ตั้งแต่เสียงระฆังดัง ก่อนจะปิดเกมชนะน็อกอย่างรวดเร็ว ด้วยเวลาเพียง 59 วินาทีของยกแรก พร้อมรับโบนัสเข้ากระเป๋า โดยไฟต์ที่สองใน ONE ลุมพินี “เดอนิส” พร้อมเดินหน้าจัดหนัก นักชกขวัญใจชาวไทยเพื่อหวังสร้างชื่อแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกต่อไป