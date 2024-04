"ชาตรี" นำทีม “เพชรจีจ้า-เสกสรร” คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลวงการมวย

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ พร้อมด้วย เสกสรร อ.ขวัญเมือง และ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คว้ารางวัลเกียรติยศจากงานประกาศรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยประจำปี 2565-2566 ที่จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ภายในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์มอบรางวัลให้กับบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566 รวมจำนวน 43 ประเภทรางวัลด้วยกัน โดยที่ บอส ONE “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เป็นหนึ่งในผู้ที่คว้ารางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น สาขาผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬามวยไทยนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ถือเป็นบุคคลสำคัญที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทย ด้วยการจัดการแข่งขัน ONE ลุมพินี ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณสนามมวยเวทีลุมพินีอันเป็นตำนาน โดยเปิดโอกาสให้นักมวยไทยแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และสามารถพลิกชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วยค่าตอบแทนที่จ่ายสูงสุดในไทยนอกจากนี้ นักกีฬาที่ความมุ่งมั่นตั้งใจยังมีโอกาสพัฒนาตัวเองสู่การเป็น “ฮีโร่” ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก เฉกเช่นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลกในกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานวงการมวยไทยทั้งระบบและจุดกระแสความสนใจในกีฬามวยไทยอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและระดับสากลขณะเดียวกัน 2 นักกีฬาจาก ONE ได้แก่ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) และ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ที่สามารถแจ้งเกิดจากเวที ONE ลุมพินี และประสบความสำเร็จในเวทียิ่งใหญ่ระดับโลก ได้รับรางวัลนักมวยเชิงประยุกต์ดีเด่นหญิงและชายในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน