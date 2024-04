พร้อมยัง? "รถถัง" ถามหา "ทาเครุ" รอประจันหน้าตามสัญญา ที่ญี่ปุ่น ปลายปีนี้

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ส่งสารท้ารบพร้อมปะทะ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกคิกบ็อกซิ่งเบอร์ 1 จากญี่ปุ่น หลังจากที่คลาดกันไปจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมา“รถถัง” และ “ทาเครุ” เคยถูกประกบให้เจอกันมาแล้ว 1 หน ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง ซูเปอร์ไฟต์ ในศึก ONE 165 ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่ในไฟต์นั้นมีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนคู่ชกจาก “รถถัง” เป็น “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ที่ต้องลงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตแทน ซึ่ง “ซุปเปอร์เล็ก” เป็นฝ่ายชนะคะแนนและรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้ และทำให้ “ทาเครุ” บาดเจ็บหนักพอสมควรหลังจากวันนั้นทั้ง “รถถัง” และ “ทาเครุ” รักษาตัวจากอาการบาดเจ็บใกล้จะกลับมาสมบูรณ์แล้ว ฟากของ “รถถัง” ที่บาดเจ็บที่มือจนต้องถอนตัวจากไฟต์นั้น กำลังเร่งกลับมาทำร่างกาย ส่วน “ทาเครุ” ที่ถูก “ซุปเปอร์เล็ก” สาดอาวุธหนักใส่ที่ขาก็อาการดีขึ้นเป็นลำดับโดย “รถถัง” ได้โพสต์ภาพที่เคยถูกประกบกับ “ทาเครุ” พร้อมทวงสัญญาลูกผู้ชายท้าทายให้มาเจอกันบนอินสตาแกรมส่วนตัว rodtang_jimungnon โดยมีข้อความแปลเป็นไทยว่า“คุณพร้อมจะเจอผมหรือยัง? ผมรอเจอคุณอยู่เสมอนะ”ฝ่าย “ทาเครุ” ก็ไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับรับคำท้าอย่างทันควัน รวมทั้งเหล่าแฟนคลับที่ตั้งตารอชมการปะทะฝีมือของทั้งคู่ก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์อย่างล้นหลามโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า ทั้งคู่พร้อมเผชิญหน้ากันเต็มที่ โดยคาดว่า “รถถัง” อาจจะได้เจอกับ “ทาเครุ” ภายในปีนี้“ตอนนี้ รถถัง พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วน ทาเครุ ก็กำลังจะกลับมาเต็มร้อยแล้ว ทั้งคู่พูดคุยกับผมว่าอยากกลับมาชก ซึ่งมีโอกาสที่พวกเขาจะได้เจอกันที่ญี่ปุ่น ในอีเวนต์ปลายปีนี้"