"ชาตรี" ยืนยันจัดแน่ปีนี้ "รถถัง" ปะทะ "ทาเครุ" บนสังเวียน ONE

ความเคลื่อนไหว ONE ลุมพินี 58 ศึกมวยยักษ์ใหญ่ประจำเดือนเมษายน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายนนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา มีการแถลงข่าวแบบออนไลน์ โดยมี ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ร่วมในงานคู่เอก เป็นการพบกันระหว่าง ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน สุดยอดนักชกขวัญใจชาวไทย ปะทะกับ มารัน กริกอเรียน กำปั้นจากอาร์เมเนีย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ซึ่งผู้ชนะจะได้สิทธิ์ไปชิงเข็มขัดเส้นจริงจาก ชิงกิซ อัลลาซอฟ ต่อไปนอกจากการแถลงเกี่ยวกับไฟต์ใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายนนี้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสแห่งศึกวัน แชมเปียนชิพ ออกมาเผยว่าในปลายปีนี้จะมีดรีมไฟต์ที่แฟนหมัดมวยเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน ระหว่าง "ดิ ไอรอนแมน" รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต คนปัจจุบัน และ ทาเครุ เซกาวะ ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ดีกรีอดีตแชมป์ K-1ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ รถถัง และ ทาเครุ มีกำหนดการชกในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในศึก ONE 165 อย่างไรก็ตาม กำปั้นชื่อดังชาวไทยขอถอนตัวเนื่องจากได้รับบาดเจ็บบริเวณมือซ้าย ก่อนจะเป็น ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ที่ได้ขึ้นไปเสียบแทน โดยผลปรากฎว่า ซุปเปอร์เล็ก เอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการชกที่ญี่ปุ่นโดยในงานแถลงข่าวความพร้อมของศึก ONE ลุมพินี 58 ได้มีผู้สื่อถามสอบถามถึงความเป็นไปได้ ในการเจอกันของ รถถัง และ ทาเครุ ซึ่ง บอสชาตรี เปิดเผยว่า ปลายปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน"รถถังมีความพร้อมแล้ว ส่วนทาเครุ เซกาวะ ในตอนนี้ก็รักษาตัวใกล้ที่จะพร้อมแล้วเช่นกัน และทั้งคู่ได้มีการบอกแล้วว่าพร้อมจะเจอดกัน โดยปลายปีนี้จะมีการเจอกันของทั้งสองคนนี้อีกครั้ง และมีรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่น แต่ยังไม่ได้ประกาศด้วย" ชาตรี กล่าวสำหรับ ONE ลุมพินี 58 จะมีขึ้นที่เวทีมวยลุมพินี รามอินทรา ในช่วงค่ำวันที่ 5 เมษายนนี้ โดยช่อง 7 เอชดี หมายเลข 35 ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป