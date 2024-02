จองคิวเรียบร้อย “นิโค คาร์ริลโล” รอสอยเข็มขัด “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี”

“นิโค คาร์ริลโล” โชว์ความห้าวสุดพลัง ขอจองคิวท้าชิงบัลลังก์จาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ทันทีที่หายจากอาการบาดเจ็บ คาดไม่เกินเดือนมิถุนายน ความมันจะปรากฏสู่สายตาแฟนกีฬาทั่วโลกกลายเป็นเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก เมื่อ “นิโค คาร์ริลโล” จอมดีเดือด วัย 25 ปี จากสกอตแลนด์ ผู้รั้งเก้าอี้เบอร์ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ออกโรงท้าทาย “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE สองบัลลังก์ วัย 26 ปี จากเกาะอังกฤษ เพื่อหวังท้าชิงเข็มขัดมวยไทยที่เขารอคอยมานานสำหรับชื่อของ “นิโค” ขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามอง จากการระเบิดฟอร์มคว้าชัยแบบไม่ครบยก 3 ไฟต์ติด จนพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท มาครองได้สำเร็จ โดยฟอร์มสุดปังที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทย คือไฟต์ล่าสุดที่สามารถปิดเกมน็อกนักชกระดับตำนานอย่าง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตราชันขวัญใจคนไทยเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจบไฟต์ดังกล่าว “นิโค” ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บบริเวณมือขวาที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน จนล่าสุดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดจากทีมศัลยแพทย์ชั้นนำ ซึ่งภายหลังจากที่ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฝ่าย “นิโค” ก็ขอทำนัดจองคิวเผชิญหน้า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เพื่อกระชากเข็มขัดมวยไทย โดย “นิโค” โพสต์ข้อความบนพื้นที่โซเชียลส่งสารไปถึงแชมป์โลกคนปัจจุบันว่า“ผมคาดว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บและสามารถกลับไปสู้ได้ในอีก 1 เดือน และผมกลับเข้ายิมฝึกซ้อมต่อทันที @JHAGGERTY โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ผมพร้อมเผชิญหน้ากับคุณในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือไม่ก็อาจจะต้นเดือนมิถุนายน เตรียมตัวให้พร้อมไว้เลย”