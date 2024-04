เดือดไฟลุก “ยามีน” คืนสังเวียน วัดพลังหมัด “โจอาคิม” คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 59

ศึก ONE ลุมพินี 59 ยังคงเดินหน้าจัดหนัก อัดคู่เดือดเพิ่มเติม โดยล่าสุดได้เปิดโผคู่เอกนำรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อย ประกบ 2 นักชกขาลุยที่ต่างน็อกคู่ชกในไฟต์แรก มาแลกเดือดกัน ระหว่าง “ยามีน พีเค.แสนชัย” มวยซ้ายอาวุธคม วัย 28 ปี จากชลบุรี หวนกลับมาขึ้นสังเวียนในรอบครึ่งปี พบกับ “โจอาคิม อูรากี” มวยเดือดวัย 28 ปี ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 19 เม.ย.นี้สำหรับ “ยามีน พีเค.แสนชัย” ก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจเลิกมวยไปนานเกือบ 4 ปี ก่อนเห็นความหวังที่จะพลิกชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นหลังการเกิดขึ้นของศึก ONE ลุมพินี ในปีที่ผ่านมา จึงหวนกลับมาคืนสังเวียนอีกครั้งโดย “ยามีน” ได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 33 เมื่อ 15 ก.ย.66 พบกับ “จาง จินฮู” ซึ่งแม้จะเป็นการขึ้นชกครั้งแรกในรอบ 4 ปี แต่ “ยามีน” ยังไม่ทิ้งเชิงมวยขั้นเทพ โชว์ทักษะเล่นงาน “จาง จินฮู” ตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะปักศอก ปิดเกมชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในช่วงต้นยกสุดท้าย คว้าโบนัส 3.5 แสนบาท พลิกชีวิตครอบครัวได้สำเร็จทางด้าน “โจอาคิม อูรากี” นักชกชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรีย มาพร้อมสถิติการชกที่ไม่ธรรมดา เก็บชัยชนะไปได้ถึง 32 ครั้งจาก 35 ไฟต์ที่ลงแข่งขันกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง โดย “โจอาคิม” เคยลงแข่งขันในเมืองไทยมาแล้วมากมายหลายเวที ซึ่งรวมถึงรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ที่เจ้าตัวเคยฝากผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้ ด้วยการปิดเกม 2 นักชกไทย แบบไม่ครบยก“โจอาคิม” คว้าโอกาสเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 48 เมื่อ 19 ม.ค.67 จากการเข้ามาเป็นมวยแทนโค้งสุดท้ายของ “โมฮัมหมัด ซาเดกี” โดยพบกับ “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” นักสู้อาวุธหนักขวัญใจชาวไทย ซึ่งเจ้าตัวแจ้งเกิดด้วยการกดน็อกดาวดังจากบุรีรัมย์ พร้อมสอยโบนัส 3.5 แสนบาท เป็นของรางวัลติดมือกลับมาครั้งนี้ “ยามีน” มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเก็บชัยรวดเป็นไฟต์ที่ 2 เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัว และพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกต่อไป เช่นเดียวกับ “โจอาคิม” ที่ต้องการเดินหน้าสร้างผลงานด้วยการปราบนักชกไทยชื่อดังให้ได้เป็นไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน