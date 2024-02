“พระจันทร์ฉาย” ดวลคิวบู๊ “โจนาธาน ดิ เบลล่า” ท้าบัลลังก์คิก บ็อกซิ่ง ศึก ONE ลุมพินี 58

“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” เตรียมเปิดรับความท้าทายครั้งใหญ่ เปิดศึกดวลเดือดราชันคิกบ็อกซิ่ง “โจนาธาน ดิ เบลลา” หวังกระชากเข็มขัดมาครองเพิ่มอีกเส้นอัปดีกรีความมันกันอย่างต่อเนื่องสำหรับศึก ONE ลุมพินี 58 โดยล่าสุดได้ประกบ 2 ราชันต่างสายมาเผชิญหน้ากัน ระหว่าง “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 27 ปี ชาวแคนาดา-อิตาลี เตรียมขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2 พบกับ ด่านสุดหิน “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเดียวกัน ที่หวังมากระชากเข็มขัดเพิ่มอีกเส้น โดยจะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้สำหรับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE 162 เมื่อ 21 ต.ค.65 ด้วยการขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตที่ว่างอยู่กับ “จาง เป่ยเหมียน” นักสู้หนุ่มดาวรุ่งจากจีน แม้จะมาในฐานะน้องใหม่ แต่ “โจนาธาน” ที่พกสถิติการชกไร้พ่ายขึ้นสังเวียน ก็อาศัยการออกหมัดและฟุตเวิร์กที่คล่องแคล่วว่องไวเป็นฝ่ายคุมเกมเอาไว้ได้ ก่อนคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ ขึ้นแท่นเป็นราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ได้สำเร็จจากนั้นในไฟต์ถัดมา “โจนาธาน” ก็สานต่อความสำเร็จ ด้วยการโชว์ชั้นเชิงสุดแพรวพราวไล่ต้อนเอาชนะคะแนน “แดเนียล วิลเลียมส์” นักชกลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ไปแบบสุดมัน ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกครั้งแรกเอาไว้ได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อ 6 ต.ค.66ด้าน “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ไฟต์นี้จะได้โอกาสขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งที่ 2 ในชีวิต หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยข้ามสายมาชิมลางในศาสตร์แขนงนี้มาแล้ว ด้วยการสอนเชิงเอาชนะคะแนน “อัคราม ฮามิดี” มวยฝีมือดีจากแอลจีเรีย ในศึกใหญ่นัดประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34 เมื่อ 22 ก.ย.66ขณะที่ผลงานไฟต์ล่าสุดในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 “พระจันทร์ฉาย” ที่ในตอนนั้นยังถือครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ได้โอกาสรีแมตช์ สางแค้นที่ฝังลึกในใจมานานนับปีกับ “โจเซฟ ลาซิรี” เจ้าของเข็มขัดตัวจริงจากอิตาลี ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวัง หลังฟันศอกซ้ายคมกริบปิดเกมไวเพียงแค่ยกแรก ถอนแค้นพร้อมกลับขึ้นไปนั่งแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์ตัวจริงของรุ่นได้อย่างสุดสะใจจากฟอร์มที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของทั้งคู่ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สองยอดฝีมือต่างสายจะได้มาเผชิญหน้ากัน ด้าน “โจนาธาน” หากสามารถคว้าชัยได้ในครั้งนี้ ก็จะเป็นการการันตีให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเขาคือนักคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่เก่งกาจที่สุด ขณะที่ฝั่ง “พระจันทร์ฉาย” การได้ข้ามสายท้าชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่เขาวาดฝันและตั้งตารอคอยมานาน งานนี้รับประกันความมันแบบจัดเต็มที่แฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง