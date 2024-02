แค้นนี้เพื่อแฟนกีฬา “เสมาเพชร” พร้อมล้างตา “โมฮาเหม็ด” ตามคำเรียกร้อง

“เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ได้เวลาเคลียร์บิลแค้นที่ฝังลึกในใจ เล็งคว้าชัยสยบความแสบ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” เพื่อกู้ศรัทธาหลังมีแฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทยเรียกร้องอยากให้รีแมตช์ให้รู้กันไป“ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ จอมบู๊กำปั้นหนักจากเชียงใหม่ วัย 29 ปี เตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนเพื่อสะสางบัญชีแค้นให้หายคาใจ พบกับคู่ปรับเก่าจอมแสบ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” ยอดฝีมือร่างโย่ง วัย 26 ปี จากแอลจีเรีย โดยครั้งนี้ทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 19 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้ย้อนกลับไปภาคแรก ในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา “เสมาเพชร” ต้องเผชิญหน้ากับ “โมฮาเหม็ด” น้องใหม่ที่อาสามาขัดตาทัพแทน “ฟิลิปเป โลโบ” จอมบู๊จากบราซิลที่ขอถอนตัวไปอย่างกระทันหันโดย “เสมาเพชร” เป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปได้เพียงแค่ยกแรก ซึ่งก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนกีฬาตามว่าถึงเรื่องการเสียเปรียบของ “เสมาเพชรในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงจังหวะเข่าตามน้ำดราม่าที่กลายเป็นชนวนให้ทั้งคู่โคจรกลับมาเจอกันในครั้งนี้ โดย “เสมาเพชร” เผยถึงความรู้สึกในไฟต์นั้นว่า“ไฟต์นั้นผมเสียเปรียบหลายอย่างเลย โดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักที่ โมฮาเหม็ด ขอเพิ่มเป็น 151.75 ป. ทั้ง ๆ ที่ผมต้องชก 145 ป. ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัด และคิดว่าจะเอาชนะเขาได้ยังไง อีกอย่าง ผมรู้สึกว่าจบเร็วเกินไป เพราะเราพลาดล้มและโดนเข่าตามน้ำจนทำให้ถูกตัดสินแพ้ไป”“ผมยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจ แต่กรรมการตัดสินไปแล้ว เราก็ต้องยอมรับ ครั้งนี้ ผมจึงอยากรีแมตช์ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้หายคาใจ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ผมจะทำเพื่อแฟน ๆ ที่เรียกร้องกันเข้ามาเยอะว่าน่าจะรีแมตช์อีกครั้ง”ในศึกภาคสอง “เสมาเพชร” ทุ่มเวลาศึกษาสไตล์การชกของคู่ปรับเก่าจากครั้งแรกมาใช้เป็นบทเรียน โดยฝึกซ้อมอย่างหนักและได้เตรียมกลเม็ดเด็ดพรายไว้ปราบ “โมฮาเหม็ด” เรียบร้อยแล้ว“การซ้อมครั้งนี้ก็มีเสริมหลายเรื่องโดยเฉพาะหมัดครับ ตอนนี้มีความมั่นใจมากครับเพราะว่าผมซ้อมมานานกว่า 2 เดือน ก็มีลูกพลิกแพลงหลายลูก ที่จะเอาไปสู้กับเขาครับ”“จุดแข็งที่อันตรายของ โมฮาเหม็ด ในภาคแรกก็มีศอก และเข่าลอยครับ ส่วนจุดอ่อนยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าไฟต์ที่ผ่านมามันจบเร็วเกินไป แต่ยังไงครั้งนี้ผมจะไม่ประมาทเขาแน่นอน”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 19 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh