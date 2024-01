ตามรอยพี่ชาย “เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” เปิดตัว ONE ลุมพินี วัดฝีมือ “แดนกาหลง”

“เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” พร้อมเดินตามรอยความสำเร็จพี่ชาย “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เปิดตัวครั้งแรกใน ONE ลุมพินี เผชิญหน้าขาโหดน้องใหม่ “แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์” สมทบความมันศึก ONE ลุมพินี 49“เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” ยอดฝีมือดาวรุ่งวัย 18 ปี จากเกาะอังกฤษ เตรียมเปิดศึกน้องใหม่ปะทะเดือด พบกับ “แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์” ขุนเข่าแดนใต้วัย 18 ปี จากสตูล โดยทั้งคู่พร้อมเปิดตัวครั้งแรก ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 49 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 26 ม.ค.นี้สำหรับ “เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะน้องชายคลานตามกันมาของซุปตาร์ขวัญใจเมืองผู้ดีอย่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) โดย “เฟรดดี” สั่งสมสถิติการชกชนะมา 20 ครั้ง และแพ้ 4 ครั้ง ซึ่งไฟต์ที่สร้างชื่อให้เจ้าตัวกลายเป็นที่จดจำต้องย้อนไปเมื่อเดือน ก.ย.65 ในครั้งที่เอาชนะ “แจสเปอร์ แลนดาล” คู่ชกชาวเดนมาร์ก และคว้าเข็มขัดแชมป์ WBC มวยไทย ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มาครองได้สำเร็จปัจจุบัน “เฟรดดี” ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมทั้งอัปเลเวลศาสตร์แห่งอาวุธทั้งแปดที่ค่ายละไมมวยไทย บนเกาะสมุย จ.สุรษฎร์ธานี ซึ่ง “โจนาธาน” เคยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นี่เช่นกัน โดยครั้งนี้เขาหวังเปิดตัวใน ONE ลุมพินี ด้วยฟอร์มสุดปัง เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การเป็นนักสู้ระดับโลก เพราะเป้าหมายของเขาคือการเจริญรอยตามความสำเร็จอย่างที่พี่ชาย “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ทำได้ในปัจจุบันด้าน “แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์” หลานชายของ “สารวัตรเชษฐ์” นายใหญ่แห่งค่าย ส.เดชะพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งจากแดนใต้ที่ได้รับการจับตามองจากเหล่าบรรดาคอมวยไทยทั่วประเทศ หลังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงไล่แจกแข้งถล่มคู่ชก จนขึ้นแท่นเป็นมวยแม่เหล็กแห่งสังเวียนมวยไทย 7 สีอย่างไรก็ตามในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา “แดนกาหลง” ได้โอกาสขึ้นวาดลวดลายในศึก FAIRTEX FIGHT มวยมันส์พันธุ์ EXTREME และก็โชว์ฟอร์มดีเอาชนะน็อกยกสอง “ฮุสเซน เรซาซาเคท์” จอมโหดจากอิหร่าน จนทำให้เขาได้โอกาสเปิดตัวบนเวทีระดับโลกในศึก ONE ลุมพินี 49นอกจากนี้ศึก ONE ลุมพินี 49 ยังอัดแน่นไปด้วยคู่มวยคุณภาพ โดยคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่าง “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มวยขวาจอมบู๊จากสุรินทร์ พบกับ “เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน” มวยซ้ายเตะหนักจากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) สมทบความมันด้วยคู่เอกอินเตอร์ “ราฟฟี่ โบฮิค” จอมดีเดือดจากฝรั่งเศส ขอกลับมากู้ศักดิ์ศรี ปะทะหนุ่มสดไฟแรง “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายอาวุธครบเครื่อง จากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.