“ยอดภูผา” มั่นใจล้างตา “คมอาวุธ” ภาคสาม ขอโทษคู่แข่งทำน้ำหนักไม่ได้ ยอมจ่ายค่าชดเชย

“ยอดภูผา วิมานแอร์” มั่นใจไฟต์ภาคสามกับอริเก่า “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” จะไม่ออกมาซ้ำรอยสองไฟต์แรก ที่ต่อยในรูปแบบมวยไทย 5 ยกอย่างแน่นอน“ยอดภูผา วิมานแอร์” ดาวรุ่งกำปั้นหนัก วัย 20 ปี จากชัยภูมิ ที่ก่อนหน้านี้พลาดท่าพ่ายมา 2 ไฟต์ติด ขอระเบิดฟอร์มพิสูจน์ตัวเองด้วยการท้าชน “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” อริเก่าจอมแสบ วัย 24 ปี จากหนองคาย ที่ตั้งเป้ากลับมาเก็บชัยชนะไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันให้ได้ โดยจะประชันฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย แคตช์เวต 143 ป. ในฐานะคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 50 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.นี้สำหรับ “ยอดภูผา” แม้จะออกสตาร์ตทำผลงานในศึก ONE ลุมพินี ได้อย่างร้อนแรง ด้วยการกวาดชัยเหนือนักชกต่างชาติ 4 ไฟต์ติดต่อกัน แต่กลับฟอร์มสะดุดพ่ายใน 2 ไฟต์หลังสุด กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เจ้าตัวกลับมาทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่อยากประสบพบเจอกับความพ่ายแพ้เป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน“ส่วนผลงานสองไฟต์หลังสุดที่แพ้มา ถ้าถามว่าผมเตรียมตัวมาดีพอไหม ผมคิดว่าผมเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับ แต่ต้องชมทางคู่ชกมากกว่า เพราะเขาก็ทำการบ้านมาดีเช่นกัน เขาศึกษาสไตล์การชกและจุดอ่อนของผมมาเป็นอย่างดี จนสามารถจับทางผมได้หมดทุกอย่าง ซึ่งหลังแพ้ไฟต์ล่าสุดมา ผมพักแค่ 10 กว่าวัน แล้วก็กลับมาเข้าค่ายซ้อมต่อทันที ผมกลับมาซ้อมหนักกว่าเดิมทุกด้าน เพราะผมไม่อยากแพ้อีกแล้วครับ”“ยอดภูผา” ที่กำลังอยู่ในโหมดของความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ได้รับโอกาสให้กลับมาขึ้นสังเวียนกู้ศรัทธาอีกครั้ง โดยถูกประกบให้มาพบกับ “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” อริเก่าที่เคยประชันฝีมือกันมาแล้วถึง 2 ครั้งในรูปแบบมวยไทย 5 ยก ซึ่งครั้งแรกนั้นลงเอยด้วยผลเสมอ ก่อนที่ไฟต์ล่าสุด “ยอดภูผา” จะตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปแม้จะยังไม่เคยเอาชนะ “คมอาวุธ” มาได้ แต่การที่ไฟต์นี้ต้องห้ำหั่นกันภายใต้กติกามวยไทย 3 ยก สวมนวมเล็กเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ทำให้ “ยอดภูผา” ที่เตรียมอาวุธหนักมาครบทุกลูก มั่นใจว่าจะสามารถเป็นฝ่ายล้างแค้นเอาชนะไปได้ เพื่อเก็บสถิติล่าฝันในการขึ้นไปโชว์ฝีมือในศึก ONE รายการใหญ่ต่อไป“การมาเจอกันในรูปแบบมวยไทย 3 ยก นวมเล็กของศึก ONE ลุมพินี จะทำให้รูปเกมออกมาแตกต่างจาก 2 ครั้งก่อนหน้าแน่นอน และผมก็เชื่อด้วยว่าการเจอกันในรายการนี้จะเข้าทางผมมากกว่า เพราะผมเป็นมวยประเภทเดินบุกต่อยหมัดเตะขาอยู่แล้ว ไฟต์นี้พลังหมัดของผมจะทำงานแน่นอนครับ”“ไฟต์นี้นอกจากหมัดแล้ว ผมยังเตรียมลูกเตะก้านคอ และเข่าลอย ที่จะสามารถใช้ได้มาด้วยครับ ผมมั่นใจว่าจะสามารถแก้มือได้ เพราะนับจากไฟต์ล่าสุดที่ผมแพ้เขาก็นานมาแล้ว ผมเองเก็บประสบสบการณ์เพิ่มขึ้นมาพอสมควร และเชื่อว่าผมจะเป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่า ผมต้องการเอาชนะให้ได้เท่านั้น เพื่อเพิ่มโอกาสก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไปครับ”อย่างไรก็ตามคู่เอกในไฟต์นี้ต้องชกกันในพิกัดแคตช์เวต 147.2 ปอนด์ เพราะ ยอดภูผา วิมานแอร์ ทำน้ำหนักเกินไปถึง 4 ปอนด์ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ “คมอาวุธ” และตกลงชกกันในพิกัดใหม่แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.