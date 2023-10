วันนี้ที่รอคอย “โจฮัน” สุดปลื้มพิชิตฝัน คว้าสัญญา ONE ใหญ่ มาครอง

“โจฮัน กาซาลี” สุดปลื้มใจ ทำตามความฝันสำเร็จ ด้วยการคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.7 ล้านบาท มาครอง กลายเป็นของขวัญฉลองวันเกิดอายุ 17 ปี ล่วงหน้าที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าร้อนแรงไม่มีใครเกินแล้วในชั่วโมงนี้ สำหรับ “โจฮัน กาซาลี” พ่อหนุ่มสุดฮอตลูกครึ่งมาเลเซีย-อเมริกัน วัย 16 ปี ที่จัดการกดหมัดตัดลำตัวชนะน็อก “เทเมียร์ลัน เบ็กมูร์ซาเอฟ” ไปได้ในช่วงกลางยกที่สอง จนสามารถพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชี และคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ที่ใฝ่ฝันมาครองได้สำเร็จโดย “โจฮัน” ที่กำลังจะอายุครบ 17 ปี ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์บนเวที ในจังหวะที่พิธีกรประกาศว่าบิ๊กบอส “ชาตรี” ได้มอบสัญญานักกีฬา ONE ให้ ซึ่ง “โจฮัน” ยอมรับว่ารู้สึกตกใจมาก เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าความฝันของตนเองที่เฝ้ารอมาตั้งแต่วันแรกที่อุทิศตนให้กับกีฬามวยไทย ในที่สุดจะกลายเป็นจริง“ผมรู้สึกตกใจมากครับ เพราะทีแรกผมคิดว่าผมจะได้รับแค่โบนัส แต่พอผมได้ยินพิธีกรประกาศอีกครั้งว่าบิ๊กบอส “ชาตรี” มอบสัญญานักกีฬา ONE กับผม ผมช็อกไปเลยครับ ผมกำลังจะอายุครบ 17 ปี ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ นี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยได้รับมาเลยครับ”“สัญญานักกีฬา ONE มีความหมายทุกอย่างสำหรับผม นี่คือสิ่งที่ผมต้องการตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มฝึกซ้อมอย่างหนัก ศึก ONE รายการใหญ่ คือรายการแข่งขันที่เข้มข้นมากที่สุด และผมต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้ ผมต้องขอขอบคุณบิ๊กบอส 'ชาตรี' ที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้”หลังคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้สำเร็จ “โจฮัน” ให้คำมั่นสัญญาจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักเหมือนที่เคยเป็นมา เพราะต้องการสานต่อความฝันอีกหนึ่งอย่างให้สำเร็จ นั่นคือการตามรอยไอดอลของตัวเอง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ในการคว้าแชมป์โลกมาครองให้ได้ครบทั้ง 3 กติกาให้ได้ รวมถึงอยากมีส่วนร่วมในศึก ONE 165 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้“แน่นอนครับ ผมมาไกลถึงขนาดนี้แล้ว ผมก็อยากจะเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดให้ได้ ผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมอยากจะเป็นเหมือน 'แสตมป์ แฟร์เท็กซ์' ที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ 3 กติกา (มวยไทย,คิกบ็อกซิ่ง และการต่อสู้แบบผสมผสาน)”“หลังจากนี้ผมจะยังคงเป็น “โจฮัน” คนเดิมที่พร้อมอุทิศตน และเสียสละให้กับการแข่งขัน ผมพร้อมทำงานหนักเหมือนเดิม ส่วนไฟต์ต่อไปไม่ว่าทางรายการจะจัดให้ผมเจอกับใคร ผมพร้อมลุยเสมอ และผมทราบว่า ONE จะไปจัดการแข่งขันที่กาตาร์ ด้วยในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งหากเป็นไปได้ ผมก็อยากมีส่วนร่วมกับศึกนี้ครับ”สำหรับวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.นี้ จะงดจัดการแข่งขัน แล้วจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในศึก ONE ลุมพินี 37 วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.66 โดยคู่เอกนำรายการ “ราฟฟี่ โบฮิค” ขุนเข่าจากแดนน้ำหอม ขอท้าชนของแรงจากเบลารุส “แอนตาร์ คาเซม” ที่ฟอร์มกำลังห้าวในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ขอวัดเชิง “ทาอิกิ นาอิโตะ” ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh