“พระจันทร์ฉาย” มั่นใจความไวไม่เป็นรอง “อัคราม ฮามิดี” หวังกรุยทางสู่บัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง

“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ” มั่นใจในความไวของตนเองไม่เป็นรอง “อัคราม ฮามิดี” ในการเปิดซิงคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต พร้อมตั้งเป้าข้ามสายหากพลาดโอกาสเปิดศึกภาคสองกับ “โจเซฟ ลาซิรี”“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ยอดฝีมือวัย 28 ปี จากเมืองกรุง เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115-125 ป.) มีคิวขึ้นเผชิญหน้ากับ “อัคราม ฮามิดี” ยอดฝีมือวัย 24 ปี จากแอลจีเรีย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ในศึกใหญ่นัดประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกรอคอย ONE ลุมพินี 34 ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้ถือเป็นการเผชิญหน้ากับความท้ายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับ “พระจันทร์ฉาย” ในการประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกในชีวิต โดยตอนนี้เจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก พร้อมกับเรียนรู้ทำความเข้าใจในกฎกติกาเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในไฟต์นี้ อย่างไรก็ดีเจ้าตัวยอมรับว่าสิ่งที่ต้องเน้นในไฟต์นี้คือลูกจะแจ้งในการออกอาวุธที่ต้องแม่นยำที่สุดเพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการ โดย “พระจันทร์ฉาย” เปิดเผยว่า“คิกบ็อกซิ่งไม่จำเป็นต้องเน้นลูกหนัก แค่ออกอาวุธให้เข้าเป้าแม่นยำก็สามารถทำคะแนนได้แล้วครับ ไฟต์นี้เลยต้องเสริมในเรื่องกติกาว่าจะออกอาวุธยังไงที่จะสามารถเรียกคะแนนได้ครับ”“พระจันทร์ฉาย” ถือเป็นยอดฝีมืออีกรายที่มีไอคิวมวยสูง อีกทั้งยังจัดจ้านในเรื่องของชั้นเชิงโดยเฉพาะความไวในการออกอาวุธที่หาตัวจับยากในวงการหมัดมวยเมืองไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การชกครั้งนี้เจ้าตัวจะมีความมั่นใจในเรื่องความไวของตนเองที่ไม่เป็นรอง “อัคราม” อย่างแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ “พระจันทร์ฉาย” เปิดเผยว่า“ไฟต์นี้สิ่งสำคัญที่ต้องเสริมคือทำความเข้าใจในกติกาคิกบ็อกซิ่งว่าจะออกอาวุธยังไงที่จะสามารถเรียกคะแนนจากกรรมการได้มากที่สุด ส่วนอีกเรื่องที่ต้องเสริมคือความไว แต่ในใจผมยังคิดว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นรอง อัคราม สักเท่าไหร่ เพราะเอาจริง ๆ ตอนผมชกมวยไทย สไตล์ของผมก็เข้าออกรวดเร็วคล้าย ๆ กับสไตล์คิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วครับ”สำหรับ “พระจันทร์ฉาย” แม้ไฟต์นี้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แต่อันที่จริงแล้วเขายังคงมุ่งหวังตั้งเป้าในการที่จะแก้มือกับ “โจเซฟ ลาซิรี” คู่ปรับเก่าที่เขาเคยปราชัย พร้อมทั้งเสียบัลลังก์มวยไทย ในรุ่นสตรอว์เวต เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันหากชวดโอกาสเปิดศึกภาคสองกับนักชกแดนมักกะโรนีรายนี้ เจ้าตัวก็พร้อมข้ามสายตั้งเป้าหมายไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นั้นถือครองอยู่ในปัจจุบัน“เป้าหมายแรกของผมในตอนนี้คืออยากจะชกแก้มือกับ โจเซฟ ก่อนครับ เพื่อทวงเข็มขัดของผมคืนมา แต่ถ้ามันไม่มีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจริง ๆ ผมก็พร้อมจะเบนเข็มไปที่แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งทันทีครับ”นอกจากนี้ในศึกใหญ่นัดประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34 แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้พบกับความมันที่คนทั่วโลกรอคอย โดยคู่เอก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” จะขึ้นป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เผชิญหน้ากับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกัน ที่ข้ามสายมาท้าชิงเพื่อหวังครองเข็มขัดเส้นที่สองแฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมศึกนี้ได้ที่ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., เว็บไซต์ Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) และ Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) พร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh