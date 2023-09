บิ๊กบอส “ชาตรี” เตรียมยกพลบุกกาตาร์ จัดการแข่งขัน ONE ครั้งแรก

บอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE เผยข่าวใหญ่ เตรียมยกพลบุกไประเบิดความมันที่ประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรกช่วงปลายปีนี้ภายใต้ชื่อศึก ONE 165ล่าสุดบอส “ชาตรี” ได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้ไฟเขียวจากกาตาร์ให้เปิดตัวการแข่งขัน ONE ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคมปีนี้ โดยจะจัดขึ้นที่กรุงโดฮา เมืองหลวงของประเทศและได้เผยรายละเอียดเบื้องต้นของศึก ONE 165 ด้วยว่าจะมีการประกบคู่ยอดฝีมือชั้นนำระดับโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ONE โดยไฮไลต์สำคัญคือการเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก 5 เส้น ครบทั้ง 4 กติกาในอีเวนต์เดียว ทั้งการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA), มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และปล้ำจับล็อกทั้งนี้ สื่อหลายสำนักคาดว่ามีโอกาสไม่น้อยที่ในศึก ONE 165 จะเกิดการพบกันในภาคที่สอง ระหว่าง “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225 – 265 ป.) และ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) ที่จะขอท้าชน “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185 – 205 ป.) เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่ 3 มาครอง หลังก่อนหน้านี้ “อนาโตลี” เคยไล่ทุบเอาชนะน็อก “ไรเนียร์” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต มาครองเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ในศึก ONE FIGHT NIGHT 5เท่านั้นยังไม่พอ บอส “ชาตรี” ยังยืนยันชัดเจนว่าในศึก ONE 165 ทุกคนจะได้เห็นการกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งของ “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” แชมป์โลก ​ONE MMA รุ่นฟลายเวต เพื่อป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองอีกด้วยทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ONE สามารถบรรลุข้อตกลงสำคัญกับ Media City Qatar เจ้าของเครือข่ายสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศกาตาร์ ในการเคลื่อนทัพไปจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ประเทศกาตาร์ได้เป็นครั้งแรก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังแถบตะวันออกกลางนอกจากนี้ ONE ยังเป็นพันธมิตรด้านการออกอากาศเป็นระยะเวลานานหลายปีกับเครือข่ายสื่อกีฬายักษ์ใหญ่อย่าง beIN Sports ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าของ ขณะที่รายการเรียลลิตีระดับโลก The Apprentice: ONE Championship Edition ซีซัน 2 ที่กำลังจะออกฉายในเร็ว ๆ นี้ ก็มีหลายตอนด้วยกันที่ถ่ายทำขึ้นที่กรุงโดฮา ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh