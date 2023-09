ต้องดีกว่าเดิม “เสือคิม” หวนกู้ศรัทธาแย่งแต้มชัย “ซามาน” ศึก ONE ลุมพินี 34

“เสือคิม” ฟิตทำร่างกายลดเวตลงมาเหลือ 140 ป. พร้อมปะทะ “ซามาน” มุ่งมั่นคว้าแต้มชัยแรกให้ได้ หวังสร้างผลงานได้ดีกว่าเดิมให้ทุกคนประทับใจ ในศึกประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34“เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” มวยหมัดหนัก วัย 28 ปี จากจันทบุรี ขอกลับมากู้ศรัทธาพร้อมแย่งแต้มชัยแรกกับ “Persian Lion (สิงห์แห่งเปอร์เซีย)” ซามาน อาสซูริ นักชกลีลาเด็ด วัย 22 ปี จากอิหร่าน ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 140 ป. ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 34 วันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)“เสือร้ายเมืองจันท์” ร้างเวทีไปเกือบ 4 ปี ได้โอกาสกลับมาเปิดตัวใน ONE ลุมพินี แต่พ่ายน็อกยกสอง “คิริลล์ โคมูทอฟ” นักชกจากรัสเซีย ไปแบบน่าเสียดาย โดยเจ้าตัวยอมรับว่าทั้งกดดันและตื่นเต้นทำให้ผลงานออกมาไม่ดี ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องแก้ไข“ไฟต์เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะมีคนเข้ามาเชียร์เยอะมาก ยิ่งมาเจอเสียงเชียร์ดังมากทำให้ใจสั่นไปหมด ผมรู้สึกเกร็งทำให้จังหวะออกอาวุธมันดูติดขัด จะคิดทำอะไรก็ช้าไปหมด ส่วนตัวผมยอมรับในผลการตัดสินที่เกิดขึ้น แต่ถ้าจังหวะสุดท้ายนั้นเปิดโอกาสให้ผมได้ลุกขึ้นมาสู้ต่ออีกนิดคงดีกว่านี้ เพราะใจของผมยังอยากสู้อยู่ครับ”ไฟต์นี้ “เสือคิม” พร้อมชกในเวต 140 ป. ที่รู้สึกถนัดมากกว่า หวังเปิดเกมแลก “ซามาน” ที่เปิดตัวแพ้ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” ในศึก ONE ลุมพินี 9 เพราะต่างฝ่ายอยากเปิดซิงเก็บแต้มชัยแรกให้ได้ เชื่อครั้งนี้ผลงานต้องออกมาดีกว่าเดิม“ไฟต์นี้ผมมีการปรับเวตลงมาเหลือ 140 ป. เพราะจากไฟต์แรกผมยังอืดเกินไป ซึ่งจากที่ผมดูฟอร์มของ ซามาน แพ้ในไฟต์ล่าสุด เขาเป็นนักชกที่มีอาวุธมวยทั้งหนักและเร็ว กล้าเดินแลก กล้าปะทะ ทำให้ผมประมาทไม่ได้ ตอนนี้ผมเน้นการฝึกซ้อมเรื่องป้องกันตัวมาเป็นอันดับแรก รวมถึงยังมีเพิ่มการออกอาวุธให้เร็วขึ้น ไฟต์นี้ผมต้องดีกว่าเดิมครับ”แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 34 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. และทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มรับสัญญาณสดเวลา 20.30 น.