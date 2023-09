เจาะลึก 5 เรื่องต้องรู้ ก่อนดูศึกประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34

ศึก ONE ลุมพินี 34 พร้อมระเบิดความมันครั้งประวัติศาสตร์ ขนนักกีฬาการต่อสู้ชั้นนำระดับโลกร่วมประชันฝีมือกันอย่างจุใจถึง 11 คู่ นำโดยคู่เอกประจำรายการที่แฟนกีฬาทั่วโลกเฝ้ารอคอย การพบกันของสองเพื่อนรัก ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ลงป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 6 ปะทะ ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ที่มาพร้อมดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตโดยศึก ONE ลุมพินี 34 จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป แต่ก่อนที่การแข่งขันจะมาถึง เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสก่อนการรับชม เราจะขออาสาพาคุณไปเจาะลึก 5 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนรับชมศึกใหญ่ระดับปรากฏการณ์แห่งวงการศิลปะการต่อสู้ในครั้งนี้#1 "รถถัง" เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ รับค่าตัว 10 ล้านบาท“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มีคิวลงป้องกันบัลลังก์ของตัวเองครั้งที่ 6 พบเจอกับเพื่อนรักร่วมอาชีพ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9” ในฐานะคู่เอกของรายการ และไฟต์นี้จะทำให้ “รถถัง” มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรก ที่จะได้รับค่าตัว 10 ล้านบาท จากการประกาศยืนยันของบอสใหญ่ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ระหว่างไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา#2 "ซุปเปอร์เล็ก" ลุ้นโอกาสคว้าแชมป์โลกสองบัลลังก์ฟอร์มร้อนแรงไม่มีใครเกินสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9” เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่ปีนี้ขึ้นสังเวียนเก็บชัยชนะมาแล้ว 4 ไฟต์ติดต่อกัน โดยเฉพาะ 3 ไฟต์หลังสุด ที่เครื่องติดไล่ถล่มปิดเกมคู่แข่งแบบไม่ครบยก จนกระทั่งได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ในการเปิดศึกนัดหยุดโลกชิงบัลลังก์มวยไทยจากเพื่อนรักอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็น แชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬา คิกบ็อกซิ่งและมวยไทย รุ่นเดียวกัน#3 "เสกสรร" ขึ้นสังเวียนครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONEในศึก ONE ลุมพินี 34 นี้ “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง เตรียมก้าวเท้าขึ้นสู่สังเวียนในฐานะนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก หลังสามารถพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท มาครองได้สำเร็จ จากผลงานล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 29 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่สามารถเอาชนะน็อก “ไอแซค อารายา” มาได้อย่างเหนือชั้นโดยบททดสอบด่านแรกของ “เสกสรร” ในฐานะนักกีฬา ONE จะต้องพบกับ “อาเมียร์ นาซิรี” นักชกตัวแทนมาเลเซีย-อิหร่าน วัย 31 ปี ดีกรีนักกีฬา ONE ที่ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อกู้ศรัทธา#4 ย้ำแค้นหรือล้างแค้น "เมืองไทย vs ยอดเหล็กเพชร"การเปิดศึกภาคสาม ของยอดนักบู๊ประจำรายการระหว่าง “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ และ “จอมทำลายล้าง” ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ หลังก่อนหน้านี้เคยปะทะกันมาแล้ว 2 ครั้ง ในการแข่งขันรูปแบบมวยไทย 5 ยก ในศึก “ลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร” เมื่อเดือน ก.ย.59 และศึก “เกียรติเพชรเงินล้าน” ในเดือนพ.ค.60โดย “เมืองไทย” สามารถเอาชนะคะแนนไปได้แบบดุเดือดทั้ง 2 ครั้ง และการพบกันในภาคที่ 3 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่จะได้แลกอาวุธกันในรูปแบบมวยไทย 3 ยก เพื่อวัดฝีมือกันให้รู้ดำรู้แดง บทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอลุ้นไปพร้อม ๆ กัน#5 เปิดตัว "สิบหมื่น" นักมวยสายโซเชียล“สิบหมื่น ศิษย์เชฟบุญธรรม” อดีตแชมป์เวทีอ้อมน้อยและเวทีราชดำเนิน วัย 28 ปี ที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในฐานะยูทูบเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง "โค้ชนาย" เตรียมกลับมาสวมนวมโชว์ลีลาการบู๊บนเวทีในรอบ 9 เดือนให้แฟน ๆ หายคิดถึงอีกครั้ง ในศึกนัดประวัติศาสตร์แห่งปี ONE ลุมพินี 34โดยการกลับมาครั้งนี้ของ “สิบหมื่น” จะต้องพบกับคู่ต่อสู้ฝีมือไม่ธรรมดา อย่าง "มิเกล ทรินดาเด" นักชกขาลุย วัย 22 ปี จากโปรตุเกส ที่สร้างชื่อขึ้นมาในฐานะผู้หยุดสถิติไร้พ่าย 27 ไฟต์ติดต่อกัน ของ "ปตท.ว.รุจิรวงศ์" ด้วยการกดหมัดชนะน็อกในการแข่งขันมวยไทย ที่ประเทศอิตาลี เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยไฟต์นี้ทั้งคู่จะแข่งขันกันในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 147 ป.แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมศึกนี้ได้ที่ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., เว็บไซต์ Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) และ Facebook YouTube ONE (บางประเทศ)พร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh